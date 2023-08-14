Кримський міст знову перекрили: повідомляють про повітряну тривогу
14 серпня 2023, 10:30Читать новость на русском
14 серпня загарбники знову перекрили рух на Кримському мосту. Це нібито "тимчасово".
Також повідомляють про повітряну тривогу у районі мосту. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відбувається на Кримському мосту
Так, станом на ранок 14 серпня на Кримському мосту знову "тимчасово" перекрили рух. Місцеві телеграм-канали повідомляють про повітряну тривогу у районі мосту.
До речі, кримська окупаційна "влада" хоче посилити покарання за зйомку та публікацію фото та відео роботи ППО, розташування стратегічних об'єктів та результатів влучень.
Яка ситуація на Кримському мосту: останні новини
- Російські загарбники продовжують ремонтувати Кримський міст після того, як до нього кілька разів завітала "бавовна". Так, у мережі з'явилися супутникові знімки того, як саме тривають роботи на цьому мостовому переході.
- 12 серпня почали з'являтися повідомлення про вибухи біля Кримського мосту. На світлинах, які публікували в соцмережах, можна побачити чорний дим поблизу мосту.
- Вже через короткий час ситуація повторилася. Пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли про щонайменше 8 вибухів.
- Є кілька варіантів, що прилетіло біля Кримського мосту 12 серпня. Це могли бути і надводні дрони, і перероблені ракети.
- До речі, це вже друга атака на Кримський міст цього літа. Унаслідок попередньої атаки були сильно пошкоджені прольоти.