1600 авто стоять в заторі: де в Криму уже зруйнована логістика окупантів

На Кримському мосту 12 серпня було гучно. У мережі з'явилися супутникові знімки, як окупанти його ремонтують. Та там утворився затор – 1600 автівок чекають на перевірку, аби проїхати переправу.

Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що автомобілі стоятимуть там годинами. До слова, автомобільний мостовий перехід Кримського мосту працює з обмеженнями, а транспорт рухається лише неушкодженою дорогою.

Дивіться також Ахіллесова п'ята російської логістики: чому так важливо зруйнувати кримські мости

"Треба розуміти, що завдання знищити Керченський міст поставлене і воно буде реалізоване", – наголосив політтехнолог.

Він переконаний, якщо було вже кілька успішних спроб, то будуть і наступні. Доти, доки незаконна переправа повністю не буде знищена й нею буде неможливо пересуватися. Це треба розуміти особливо тим, хто досі сидить на тимчасово окупованому півострові чи збирається туди їхати.

Що відомо про черги на Кримський міст: дивіться відео

Тизенгаузен переконаний, що Кримського мосту не стане у короткостроковій перспективі. А те, що його постійно закривають – це добре, адже ускладнює логістику окупантів.

Також політтехнолог вважає, що будуть продовжуватися спроби знищити Чонгарський та Генічеський мости. Туди прилітає доволі точно – дірки просто у центрі переправ.

Роблять усе правильно. Обрізають логістику, суттєво ускладнюють переміщення, підживлення Південного угруповання російських військ. Росіяни нічого з цим зробити не можуть,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

"Усе буде"

Нині окупанти заблокували прохід суден під Кримським мостом. Тому з портів Азовського моря ворог нічого не вивозить.

"Це завдання, зокрема, розв'язали. Дуже правильне рішення", – додав політтехнолог.

Росіяни наростили експорт своєї нафти з портів у Чорному морі. Однак нині зростають ціни на страхування, тож багато хто думає – чи заходити туди.

На думку Тизенгаузена, щоби там повністю припинити торгівлю ворога, треба кілька інцидентів. Наприклад, як пошкодження надводним дроном підсанкційного російського танкера SIG.

"Там досить об'єктів, які можна вражати. Зрозуміло, що росіяни щоразу намагаються якось убезпечити від безпілотних катерів. Але наші фахівці кажуть: "Усе буде, зачекайте", – наголосив політтехнолог.

Вибухи на Кримському мосту 12 серпня