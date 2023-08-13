Ракети, повітряні чи надводні дрони: якою зброєю можна знищити Кримський міст

Кримський міст – незаконна забудова росіян та логістичний ланцюжок ворога, який необхідно знищити. Найкраще з цим завданням зможуть впоратись ракети, зокрема, С-200, Storm Shadow та SCALP-EG.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, десяток ракет Storm Shadow виведе з ладу Кримський міст щонайменше на пів року.

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Знищення Кримського мосту

Роман Світан зазначив, що надводні дрони можуть нести до тонни вибухівки, однак ними буде складно вдарити по мосту. Росіяни роблять у районі мосту бонові загородження, прикривають міст цивільними суднами та військовими кораблями.

Найкращий варіант – використовувати для цього завдання ракети С-200, Storm Shadow та SCALP-EG. Їхня дальність – понад 250 кілометрів. Тому льотчикам доведеться або близько підходити до лінії фронту, або заходити за лінію фронту, щоб запустити цю ракету.

Є інформація, що Німеччина розглядає можливість передачі для України ракет Taurus з дальністю до 500 кілометрів. Вони зможуть долетіти до Кримського мосту з території, яка не окупована Росією та контролюється ЗСУ.

Оптимально використовувати десяток ракет Storm Shadow. Десяток ракет виведе міст з ладу як мінімум на пів року. Все залежатиме від прийняття рішень і поставленого завдання. З мостом ми розберемось, це єдина перепона, яка наразі втримує наші війська від початку форсування Дніпра та виходу у Крим,

– пояснив він.

Після виведення руйнування Кримського мосту у росіян ще до двох тижнів вистачить армійських запасів. На думку полковника запасу ЗСУ, у цей час краще не рухатись. Через два тижні можна починати наступ.

Світан про знищення Кримського мосту: дивіться відео

Проблема для російської ППО

Військовий експерт зауважив, що як українська ППО може збивати ракети "Калібр", Х-101, так російська зможе збивати Storm Shadow та SCALP-EG. Однак є проблема для ППО Росії – ці ракети летять низько і РЕБ не може на них діяти.

Крім того, росіяни намагаються захистити Кримський міст "димовою завісою". Такі дії окупантів не зможуть захистити їхню незаконну забудову в українському Криму від ракет.

На останньому етапі польоту перед гіркою ракета включає теплову головку самонаведення і далі наводиться по контрастній цілі. Головне, щоб був тепловий контраст. До прикладу, той же міст. Особливо вночі в інфрачервоному діапазоні він світиться, як новорічна ялинка. Тому такі ракети краще використовувати вночі,

– сказав Світан.

А ось ракету Taurus взагалі не видно вночі. Ефективна площа розсіювання цих ракет дуже маленька, системі ППО дуже важко їх побачити.

Він підкреслив, що і Storm Shadow, і SCALP-EG, і Taurus будуть використовуватись у парі з ракетою-постановником. Є ракета ADM-160, її дальність понад 500 кілометрів. Вона без проблем зайде на територію Криму та поставить перешкоди ППО ворога.

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