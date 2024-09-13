"Їжаки" у морі та сотні метрів паркану: як росіяни посилюють захист Кримського мосту

Росія продовжує усіма способами захищати Кримський міст від атак. Нині окупанти встановлюють металеві паркани, які повинні захистити бетонні опори від морських дронів.

На сьогодні Росія вже встановила понад 600 метрів такого паркану. Окрім того, окупанти також використовують такі собі протитанкові "їжаки", але для захисту мосту.

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Як росіяни посилюють захист Кримського мосту

Журналісти з'ясували, як росіяни посилюють захист Кримського мосту, використовуючи усі засоби. Так, окупанти вже побудували 7 пірсів, забили палі й продовжують встановлювати так звані "паркани" з металевих ґрат. Ймовірно, такі конструкції встановлюють для того, щоб захистити бетонні опори від бетонних і надводних морських дронів.

На сьогодні окупанти продовжують встановлювати такі паркани. Їхня протяжність вже сягає 500 – 600 метрів.



Паркани, які захищають Кримський міст / Фото investigator.org.ua

Окрім пірсів, бонових загороджень та захисної лінії з десятків барж, окупанти почали виставляти нову лінію оборони. Так, паралельно до Кримського мосту з'явилися тетраподи та конструкції, які нагадують протитанкові "їжаки", зварені між собою.



Ще одна лінія захисту Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Окрім того, Кримський міст також захищають системи ППО. Так, на південній стороні острова Тузла виявлено ЗРК "Панцирь-С1", для якого облаштовано позиції під мостом, на узбережжі та кілька інших.



Позиції для ППО біля Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Водночас на протилежній стороні окупанти встановили відбивачі, які посилюють роботу російської системи РЕБ. Ба більше, металеві тетраедри виконують роль хибних цілей.



Відбивачі для посилення РЕБ / Фото investigator.org.ua

Загалом, біля Кримського мосту також встановлено десятки спостережних пунктів, позицій для кулеметників та ППО.



Позиції для захисту Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Втім, як би росіяни не посилювали захист власного мосту, він продовжує руйнуватися й без втручань дронів. Так, партизани руху "Атеш" днями опублікували кадри переправи. На них видно, що Керченський міст потребує негайного ремонту, адже через деградацію конструкційних елементів відбувається обсипання частин конструкції.