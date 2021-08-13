Уже 40 країн візьмуть участь у Кримській платформі

У Києві наперередодні Дня державного прапору відбудеться дипломатичний захід, спрямований на деокупацію півострова, Кримська платформа. Участь у ній вже підтвердили 40 країн і міжнародних організацій.

Лише два дні тому учасників було 38, наразі кількість округлилася до 40. Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

До речі Дуда візьме участь у Кримській платформі

40 держав і організацій приїдуть у Київ

Ще 11 серпня було відомо, що на першу Кримську платформу прийдуть 38 країн, однак їхня кількість зросла.

Я радий оголосити, що у нас є 40 підтверджень участі у саміті Кримської платформи: це держави та міжнародні організації. Ми виправимо історичну помилку, яка була допущена у перші роки української війни,

– розповів глава МЗС.

Кулеба пояснив: тоді не було створено жодного механізму для системної роботи з деокупації півострова.

Кримська декларація

Одна із важливих угод, яку ухвалять 23 серпня під час першого саміту Кримської платформи, буде Кримська декларація.

Як розповів Дмитро Кулеба, цей документ буде відкритий для подальшого приєднання інших держав. Йдеться про ті, які з якоїсь причини не змогли взяти участі у першому саміті.

Брифінг Дмитра Кулеби: відео

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