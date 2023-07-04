Усе повністю заміновано, – "Атеш" про складну ситуацію на "Титані" у Криму

На хімічному підприємстві "Кримський титан" ситуація вкрай складна. Окупанти фактично перетворили завод на військову базу.

Раніше стало відомо, що росіяни можуть готуватися до теракту в Криму. Окупанти мілітаризують завод і вже встановили засоби ППО на його території.

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З хімічного підприємства в оборонну позицію

Партизани повідомляють, що ситуація на "Титані" вкрай важка. Російські загарбники перетворили завод в Армянську на військову частину: на території встановили системи ППО, розміщенні сили росгвардії. Крім того, окупанти повністю замінували "Кримський титан".

Також із підприємства масово звільняють працівників, а виробництво повністю зупинено. Партизани руху "Атеш" наголошують, що такими діями окупанти перетворюють хімзавод на оборонну позицію.

Росіяни мають намір зробити із хімічного підприємства "Титан" оборонну позицію. Вони готові шантажувати весь світ та Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення та екологію їм начхати. Бридкі варвари…

– мовиться у повідомленні партизанів.

Що відомо про плани росіян на "Титані"