"Український прапор буде в Сімферополі": активісти розмістили проукраїнські символи у Криму

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують боротись проти окупаційної влади Криму. Вони зробили 32 проукраїнських графіті за вихідні.

Сімферополь, Севастополь та Керч прикрашений жовтими стрічками та графіті, на вулицях цих міст нацистський знак "Z" — перетворюється на пісочний годинник. Про це пише 24 Канал.

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Проукраїнські символи в Криму

Загалом за вихідні активісти змогли зробити 32 графіті. Там зазначають, що окупанти посилюють контррозвідувальний режим та збільшують кількість камер спостереження.

Рух "Жовта Стрічка" має свій чат-бот у телеграмі, тож всі охочі можуть долучитися до команди.

Нас тисячі, кожен з нас розуміє відповідальність та наслідки, і кожен з нас буде йти до кінця,

– йдеться у повідомленні.

Проукраїнські графіті в окупованому Криму: дивіться фото

Активісти залишили патріотичні графіті: дивіться відео

Проукраїнські графіті в Криму: дивіться відео

Неспокійна ніч в Криму

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот Росії відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.

Ворог готується до оборонних дій