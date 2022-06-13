У Криму біля Керчі зафіксували вантажівки з українськими номерами

13 червня 2022 , 21:21
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Джерело:

"Радіо Свобода"

В анексованому Криму, через який Росія вивозить крадене зерно, знову зафіксували декілька вантажівок з українським номерами. Кузови автомобілів закриті тентами.

Колона складалася з чотирьох вантажівок

Колону з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками помітили на трасі "Таврида" біля в'їзду в місто Керч.

До речі Із краденої вантажівки у свою: відео, як окупанти вивозять у Крим награбоване на Херсонщині

Повідомляється, що колона складалася з чотирьох автомобілів. До кожної вантажівки було приєднано причіп. Точної інформації, що було в кузові вантажівок та причепу – немає.

Кореспондент "Крим Реалії" повідомив, що кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонській області.


Біля Керчі зафіксували вантажівки з українськими номерами / "Радіо Свобода"

У Криму зафіксували вантажівки з українськими зерном

  • 1 червня журналісти "Крим Реалі" повідомляли, що помітили наповнені зерном вантажівки, які рухалися трасою Джанкой-Сімферополь. У колоні було від 5 до 10 автомобілів.
  • Протягом декількох годин журналісти нарахували близько 30 вантажівок, які рухались від Джанкоя у напрямку Сімферополя, та понад 10 – у напрямку від Сімферополя до Севастополя. Частина машин перед Сімферополем звернули на трасу "Таврида" та поїхали у бік Керчі.
  • Один із водіїв, з яким поговорили журналісти, розповів, що везуть українське зерно до Севастополя.
  • У травні повідомлялося, що в бухті Авліта, яка є частиною великої Севастопольської бухти, прибуло судно класу балкер. Це судно для перевезення вантажів насипом, зокрема зерна. 
  • Очевидці в окупованому Криму повідомляли, що періодично над бухтою в районі зернового термінала виникає легкий туман, що є характерною ознакою під час навантаження зернових культур.
  • Те, що Росія краде українське зерно, зафіксували й супутники. На супутникових знімках видно, як два балкери під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном.
  • За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, Росія вкрала 500 тисяч тонн пшениці. Вкрадене зерно Росія спрямувала у Сирію і намагалася вивезти до Єгипту.

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Автор: Михайло Гема