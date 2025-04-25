У Криму був приліт в будинок заступника голови Чечні, це наслідки роботи ППО, – "Атеш"
- Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим, у місті Саки зафіксовано влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова.
- Агенти руху "Атеш" наголосили, що йдеться про ще один приклад некомпетентної роботи російської ППО.
Зранку в п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".
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Які наслідки атаки безпілотників у Криму
Агенти руху "Атеш" повідомили, що зранку 25 квітня був приліт у місті Саки. Там зафіксували влучання в будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова.
Зазначається, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.
Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям і в цьому випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російської ППО,
– підкреслили в "Атеш".
Учасники руху додали, що це слугує гарним нагадуванням для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму.
Нагадаємо, в ніч на 25 квітня БпЛА масово атакували Крим. За інформацією ЗМІ, цілями дронів були аеродроми в Новофедорівці та Качі.