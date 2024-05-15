У Криму лунали чисельні вибухи: у Севастополі працювала ППО окупантів

В анексованому Росією українському Криму вночі 15 травня лунали потужні вибухи. Крім того, на території півострова працювала протиповітряна оборона окупантів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Потужні вибухи, зокрема, чули й у районі Севастополя, передає 24 Канал.

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По всьому Криму чули багато вибухів

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що близько 2:01 у Криму було чутно вибухи. Пропагандисти писали про "роботу протиповітряної оборони".

Згодом так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив, що в Севастополі також "працює ППО". За словами прихвосня Путіна, "всі служби в місті приведені до стану бойової готовності".

Також вибухи лунали й у таких містах на тимчасово окупованому півострові, як Євпаторія, Бахчисарай та Сімферополь. Там вороги жалілися про "невідомі повітряні цілі в небі".

Цікаво, що неспокійно було також і у Керчі. Зокрема, російські загарбники повідомляли, що у місті "тимчасово перекривали рух" Кримським мостом. Щоправда, скільки це триватиме, росіяни так і не повідомили.

Крім того, "губернатор" Севастополя Развожаєв написав, що "сили ППО вже збили кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек"". Окупант також зазначив, що рятувальною службою Севастополя нібито загасили спалах від "осколків, що впали", в районі села Полюшка. Пошкодження цивільної інфраструктури на цей час не зафіксовано.

Наразі також достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибухів у будь-якому з міста анексованого Росією українського Криму.

У Сімферополі нещодавно чули вибухи

В окупованому Сімферополі, що в Криму, ввечері 12 травня чули гучні вибухи. Окупанти писали про "бавовну", яка була в місті.

Згодом місцеві телеграм-канали писали, що над Сімферополем нібито збили "український безпілотник". Так званий "глава" Криму Аксьонов повідомляв, що руйнувань та постраждалих у місті буцімто немає.

Окрім того, гучно в Криму було і вранці 13 травня. Окупанти стверджували, що нібито збили 4 ракети Storm Shadow та 7 дронів, однак докази своїм словам, як завжди, так і не навели.