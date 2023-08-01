У Криму наростає спротив з боку цивільних, які атакують військові об'єкти Росії, – ГУР

На території окупованого Криму зростає протистояння між російським контингентом та проукраїнськи налаштованим населенням.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки. Зазначають, що на території Криму набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова".

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У Криму діють громадяни з проукраїнською позицією

Організаторами та виконавцями більшості з них є саме проукраїнські громадяни.

Щоб протистояти таким атакам, особовий склад збройних сил Росії переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти,

– розповіли у ГУР.

Низка громадян, які відмовилися отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". А стосовно тих, хто залишається на волі, використовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють із роботи, позбавляють майна та бізнесу, зазначають у розвідці.

Більшість затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу.

Останні новини з окупованого Криму

! Наприкінці липня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що деокупація Криму уже близько. За його словами, наші воїни вже скоро будуть на території півострова.

Днями окупаційна влада бідкалась через невідому "атаку" 25 безпілотників. Однак про неї не повідомляли у місцевих телеграм-каналах і не підтверджували в Україні. За словами пропагандистів, 16 дронів нібито збили. Ще 9 буцімто зазнали аварії в Чорному морі.

29 липня відбулась атака на Чонгарський міст. Успішний удар підтвердили в ЗСУ, при цьому в Росії навпаки чомусь замовчали. Внаслідок удару міст не може нормально функціонувати. Там суттєво пошкоджені дорожнє покриття та залізнична колія.