Трохи без кремлівської пропаганди: у Криму на день відключать телебачення та радіо
Джерело:Крим.Реалії
У тимчасово окупованому Криму 19 квітня відключать телебачення та радіомовлення. Росіяни заявили про нібито проведення профілактичних робіт.
Відключення триватиме близько 9 годин. Про це повідомили в так званій російській адміністрації міста Керч.
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Що відомо про відключення телебачення та радіо в Криму
У так званому радіотелевізійному передавальному центрі (РТПЦ) тимчасово окупованого Криму заявили, що профілактичні роботи на об'єктах у Сімферополі, Красноперекопську, Керчі, та Ялті проведуть 19 квітня.
Профілактичні роботи триватимуть з 2 до 11 години із припиненням трансляцій усіх телерадіопрограм,
– повідомили в окупаційній адміністрації.
Раніше відключення телебачення і радіомовлення у містах Криму мало відбутися 17 квітня, однак цей день оголосили вихідним, тому всі роботи перенесли на іншу дату.
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