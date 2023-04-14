Трохи без кремлівської пропаганди: у Криму на день відключать телебачення та радіо

У тимчасово окупованому Криму 19 квітня відключать телебачення та радіомовлення. Росіяни заявили про нібито проведення профілактичних робіт.

Відключення триватиме близько 9 годин. Про це повідомили в так званій російській адміністрації міста Керч.

Дивіться також Їх залякують та репресують: як партизани в Криму борються проти режиму

Що відомо про відключення телебачення та радіо в Криму

У так званому радіотелевізійному передавальному центрі (РТПЦ) тимчасово окупованого Криму заявили, що профілактичні роботи на об'єктах у Сімферополі, Красноперекопську, Керчі, та Ялті проведуть 19 квітня.

Профілактичні роботи триватимуть з 2 до 11 години із припиненням трансляцій усіх телерадіопрограм,

– повідомили в окупаційній адміністрації.

Раніше відключення телебачення і радіомовлення у містах Криму мало відбутися 17 квітня, однак цей день оголосили вихідним, тому всі роботи перенесли на іншу дату.

Хакери взламали радіо в Криму: останні новини