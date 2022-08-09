Символічна дата: окупанти в Криму оголосили "жовтий" рівень небезпеки

В окупованому Криму загарбники оголосили "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Перед тим на півострові лунали сильні вибухи.

Про це заявив так званий "глава" Криму сергій аксьонов. Каже, що це виключно "профілактичний захід". Його заяву поширили російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Обрали символічну дату

"Жовтий" рівень діє від 20:00 9 серпня. До речі, дату завершення обрали символічну – 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності.

За словами окупантів цей "режим" діятиме на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів. Зокрема, на об'єктах інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров'я і так далі.

Що відомо про вибухи в Криму

На аеродромі у Новофедорівці, що в Сакському районі, пролунали вибухи. У міноборони росії говорили про "здетонування боєприпасів". Вигадували, нібито постраждалих немає, а техніка непошкоджена.

Потім аксьонов заявив, що 5 людей таки зазнали поранення, а одна особа нібито загинула.

Загарбники відгородили місце вибуху на 5 кілометрів. В'їзд до Новофедорівки закрили.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

Видання New York Times, посилаючись на високопоставленого українського військового чиновника, стверджує, що ефективна атака по базі росіян – це заслуга ЗСУ.

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