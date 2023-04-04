Свідчення російського страху: WP розповів про цілу систему траншей та окопів в Криму

Російські загарбники продовжують рити десятки кілометрів окопів. Також вони розставляють свою артилерію вздовж Чорного моря у тимчасово окупованому Криму.

Окопи та артилерію окупантів можна побачити на оприлюднених супутникових знімках компанії Maxar. Експерти кажуть, що Україні знадобиться значний час, щоб подолати цю фортифікацію.

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Яка система траншей та окопів окупантів у Криму

Навколо Медведівки, що на півночі Криму, загарбники підготували складну систему траншей протяжністю кілька кілометрів. Проходи вирізали в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню. Поруч розташовані інші укріплення, включаючи глибокі рови, призначені для утримання танків і важкої техніки.

Зауважимо, що Росія побудувала десятки подібних оборонних споруд.

Російські військові, мабуть, розуміють, що найближчим часом Крим доведеться захищати,

– вважає російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Цікаво, що рік тому терористи кричали, що Криму нічого не загрожує, а тепер будують оборонні споруди.

Окрім цього, терористи готують укріплення вздовж Північно-Кримського каналу та в Армянську. 12 березня на супутникових знімках можна побачити, що окопи вирили на півночі, заході та поблизу села Вітіно.

До того ж супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, додаючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.

На кадрах від 31 березня можна побачити, що між укріпленнями росіяни встановили артилерію. Аналітики The Washington Post кажуть, що розгортання зброї на такій відстані від поля бою дивує.

За словами колишнього американського армійського інженера Стіва Даннера, Україні знадобиться значний час, зусилля та обладнання, щоб подолати цю фортифікацію.

"Росіяни дуже добре готують оборонні позиції", – наголосив Даннер.

Росіяни активно риють окопи у Криму / знімки Maxar

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