У Криму окупанти стріляли з корабля, який побудували на захопленому керченському заводі

В окупованому Криму російський флот провів держвипробування малого ракетного корабля "Циклон". Його побудували на захопленому керченському суднобудівному заводі "Затока".

Екіпаж корабля на виході в море почав стріляти з артилерійських установок у штатному режимі.

До речі Україна може доправити бойові катери в Азовське море через Керченську протоку

Що відомо про корабель

"Циклон" має на озброєнні універсальний ракетний комплекс з ракетами "Калібр", артилерійську установку АК-176МА, зенітний ракетний комплекс "Панцир-М", великокаліберні кулеметні установки.

Корабель може плавати на 2,5 тисячі миль. Його автономність становить 15 діб.

Російська провокація з українським кораблем

9 грудня у Росії зробили заяву, що український військовий корабель рухається в бік Керченської протоки.

Держава-агресорка стверджувала, що українське судно "Донбас" нібито "створювало загрозу безпеці мореплавання". У російських ЗМІ здійняли істерику, однак згодом пропагандисти таки опублікували інформацію про те, що українське судно повертається до Маріуполя.

У Міністерстві оборони спростували усі російські заяви та наголосили, що Азовське море є спільною акваторією для України та Росії.

До речі, у ВМС не виключають, що Україні може доправити бойові катери Mark VI у Бердянськ через Керченську протоку.

Може бути цікаво – Україна в безвиході через забаганки Росії в Азовському морі:

На сайті Black sea news зазначено, що суднобудівний завод "Затока" включений до санкційного списку ЄС, США та України.