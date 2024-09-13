"Карателі втікатимуть з Криму": які настрої суттєво посилилися на півострові

Ще з 2022 року жителі Криму чекають на звільнення від російського ярма. З кожним днем такі настрої посилюються, а інформація про можливий дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії вселяє ще більшу надію.

З огляду на це, кримці сподіваються, що невдовзі може розпочатися операція зі звільнення окупованого півострова. Детальніше про це і не тільки у розмові з 24 Каналом поділився голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Про настрої у Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що сотні тисяч людей, які живуть у Криму, чекали, що восени 2022 року розпочнуться події зі звільнення півострова, однак цього не сталося.

Очікування збереглися й у 2023 році, а нині ще дужче посилилися. Звісно, немає соціологічних опитувань чи якихось інших даних, які б це гарантовано підтвердили. Проте, за словами Чубарова, їхній формат спілкування з жителями півострова ствердно свідчить про те, що чимало місцевих очікують рішучих дій з боку України.

Коли запитуєш у розмові, мовляв, "чого ви чекаєте?". Вони кажуть: "Влучних ударів по Кримському мосту через Керченський пролив". Багато людей вважають, що це викличе незворотні процеси й карателі побіжать з Криму,

– наголосив він.

Отже, щойно з'являються заяви про постачання далекобійної зброї в Україну й дозвіл на її використання по Росії та важливих транспортних військових артеріях на окупованій території, можна припустити, що розпочнеться операція зі звільнення окупованого Криму.

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Зрозуміло, що Україна і так завдає ударів по об'єктах на півострові та в районі Керченської протоки. Але зараз наша держава отримала додаткові засоби, які можуть використовуватися по російській території й не тільки. Відтак побачимо, як українське військо їх застосовуватиме.