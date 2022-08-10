У Криму посилилися "зачистки" проукраїнського населення, – заступниця Кулеби

Через повномасштабне вторгнення росії українці в анексованому Криму все частіше почали чинити спротив. Тому окупанти почали проводити масові "зачистки" проукраїнського населення та кримських татар на півострові.

Про це 24 каналу розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – Еміне Джапарова. Вона каже, що росія через репресії змушує людей в Криму мовчати.

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За її словами, зараз такі "зачистки" збільшилися та посилилися.

Коли тисячі українців варварським чином вбивають, межа цінності життя людини для росін зникла. Звісно, це впливає і на те, як поводяться з нашими громадянами на окупованих територіях, тим більше, з тими сміливцями, які висловлюють проукраїнську позицію,

– запевнила Джапарова.

Вона наголосила, що кримські татари також зазнають переслідувань через історичний контекст.

"Адже росія давно світові "продала" історію про те, що крим - це істинно російська земля, і власне їй заважають кримські татари зі своєю історією. росія хоче знищити слід кримських татар", – каже Джапарова.

Заступниця Кулеби наголосила, що стосовно українців в анексованому Криму така ж ситуація – росія хворобливо вважає, що "Україна не має права на життя".

Тому така політика репресій впроваджувалася росією сотнями років. Наші дипломатичні відомства намагається пояснити цей історичний контекст міжнародним партнерам, – додала вона.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

Крим очікує на деокупацію. Адже після 24 лютого у ньому прокотилася хвиля антивоєнних протестів, яка триває досі. Орієнтовано вже було понад 100 випадків протестів у Криму.

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Водночас у росії розпочалася істерика через те, що Україна прагне повернути Крим, який росіяни захопили у 2014 році. У кремлі вирішили посити заходи безпеки на анексованому півострові.

Наляканий успіхами ЗСУ мєдвєдєв заявив, що у разі удару по Криму, "Україну чекатиме судний день". Яким чином росіяни збираються його влаштувати – він не розповів.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російські окупанти дуже переживають через зброю, яку наші героїчні ЗСУ отримують від партнерів. Вони активно посилюють захист Кримського мосту, адже у разі атаки по ньому вони будуть відрізані від основного каналу забезпечення.

Росіяни продовжують проводити ганебну політику мілітаризації дітей на території окупованого Криму. Малечі у дитсадочках нав'язують ідеологію боротьби з нацистами на прикладі України.

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