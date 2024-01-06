У Криму "тривожно" через українську авіацію: Керченський міст перекрито

У тимчасово окупованому Криму останнім часом неспокійно. Зокрема, стало відомо, що там оголосили повітряну тривогу через активність української авіації.

Окупантам у Криму не дають жодного дня, щоб оговтатись після ударів по півострову. Місцеві телеграм-канали 6 січня знову почали писати про загрозу від української авіації, передає 24 Канал.

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Є загроза пусків ракет

У російських телеграм-каналах окупованого Севастополя панічно повідомляють про загрозу пусків ракет. Там зазначають, що українська авіація активізувалась. Там також припустили, що у такий спосіб українські льотчики намагаються виманити "легендарну" російську ППО.

У телеграм-каналах вже додали, що протиповітряна оборона вже "напоготові". До слова, у Бєлгороді через непрофесійні дії операторів російської ППО ракети приземлились прямо в центрі міста.

У Криму оголошена ракетна небезпека. Кримський міст перекрили. Окупанти всіма силами намагаються захистити незаконно споруджену конструкцію.

Як працює авіація проти військових об'єктів у Криму