У Криму "тривожно" через українську авіацію: Керченський міст перекрито
У тимчасово окупованому Криму останнім часом неспокійно. Зокрема, стало відомо, що там оголосили повітряну тривогу через активність української авіації.
Окупантам у Криму не дають жодного дня, щоб оговтатись після ударів по півострову. Місцеві телеграм-канали 6 січня знову почали писати про загрозу від української авіації, передає 24 Канал.
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Є загроза пусків ракет
У російських телеграм-каналах окупованого Севастополя панічно повідомляють про загрозу пусків ракет. Там зазначають, що українська авіація активізувалась. Там також припустили, що у такий спосіб українські льотчики намагаються виманити "легендарну" російську ППО.
У телеграм-каналах вже додали, що протиповітряна оборона вже "напоготові". До слова, у Бєлгороді через непрофесійні дії операторів російської ППО ракети приземлились прямо в центрі міста.
У Криму оголошена ракетна небезпека. Кримський міст перекрили. Окупанти всіма силами намагаються захистити незаконно споруджену конструкцію.
Як працює авіація проти військових об'єктів у Криму
- Українські пілоти 4 січня філігранно уразили командний пункт росіян у тимчасово окупованому Криму. Якісна перевага Повітряних сил ЗСУ – це точкові удари, які завдають суттєвої шкоди противнику, але, на жаль, не ламають хід війни. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він розповів, як українські військові змогли завдати ударів по Кримському півострову.
- Як зазначив Черник, українська авіація не заходить в повітряний простір ворога. Ракети Storm Shadow/SCALP-EG у найдальшій своїй версії задекларовані до 500 кілометрів, а Кримський півострів з півночі на південь становить 250 кілометрів.
- Головний нюанс – кількість. У цій частині Україна навряд чи переможе якістю. При тому, що якість сама по собі на нашому боці, адже вся виготовлена на Заході зброя суттєво переважає за якістю все, що є у росіян.