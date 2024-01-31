У різних частинах Криму лунали вибухи: окупанти бідкались через масовану атаку
У тимчасово окупованому Криму вже традиційно посеред дня пролунали вибухи. Звуки почули місцеві мешканці.
Гучно було в Севастополі, біля міста Саки у Євпаторійському районі та в інших населених пунктах Криму. Окупаційна так звана "влада" Криму оголошувала про повітряну тривогу та традиційно перекривала рух Кримським мостом, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Криму
Суспільне повідомило орієнтовно о 15:39 31 січня, що їм про вибухи повідомили місцеві мешканці.
Окупанти традиційно заявили про роботу російської ППО у Саках, Роздольному та Феодосії. Згодом вороги запевнили, що нібито їхня "пе-ве-о" працює також у Севастополі.
Гучно фактично на всьому півострові / Фото Петра Андрющенка
Також російські телеграм-канали написали, що вибухи чули у Гвардійському Сімферопольського району.
Небо над Гвардійським Сімферопольського району
Ба більше, підписник телеграм-каналу "Кримський вітер" заявив, що почув вибухи в районі аеродрому Бельбек.
Також партизани "Атеш" сказали, що зовсім скоро будуть подробиці з тимчасово окупованого Джанкоя.
Джанкой привіт. Подробиці скоро. Слава Україні! І слава жителям поки що окупованого Джанкоя,
– пообіцяли партизани.
Окрім того, ворожі пабліки написали й про звуки вибухів у Сімферополі. За даними з мережі, там вже є прильоти.
Що кажуть окупанти
Губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв вирішив заявити, що нібито дим у районі Севастопольської бухти "це табельні засоби маскування військових Росії".
Російські телеграм-канали опублікували фото та відео, на яких помітно інверсійні сліди в небі над Сімферопольським районом. Пропагандисти переконують, що нібито ракети збила їхня "пе-ве-о" в районі Сімферополя. Окупаційна влада про наслідки ще мовчить.
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ГУР атакувало нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі
- Джерела 24 Каналу повідомили, що у ніч проти 31 січня 2024 року безпілотник Головного управління розвідки атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.
- Український дрон зміг пошкодити декілька цистерн нафтопереробного заводу Невський мазут".
- Там спалахнула сильна пожежа. Згодом окупанти заявили, що нібито загасили вогонь.