У Дніпрі пролунали вибухи, а Криму був під атакою безпілотників: хронологія 739 дня війни
Росія продовжує злочинну повномасштабну війну проти України. Наші захисники роблять все можливо для того, аби дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 739 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували втрати росіян у авіації за останній час та прийшли до висновку, що Росія готова ризикувати літаками заради просування на Авдіївському напрямку та поблизу Донецька. За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити її. Кореспонденти "Суспільного" приблизно о 2 годині ночі повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві пишуть, що вони пролунали до оголошення повітряної тривоги. Окупанти писали про низку гучних вибухів у Феодосії вночі проти 3 березня. Зокрема, у будинках дзвеніли вікна, а у машин спрацювала сигналізація. Вибухи, ймовірно, чули в районі нафтобази. Повідомляється, що саме в бік нафтобази їхали швидкі та пожежні. Тим часом Кримський міст закрили. Імовірно, Крим був під атакою БпЛА.
Росія готова ризикувати авіацієї, – ISW
У Дніпрі також вночі чули вибухи
У Крму пролунали вибухи
Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували втрати росіян у авіації за останній час та прийшли до висновку, що Росія готова ризикувати літаками заради просування на Авдіївському напрямку та поблизу Донецька.
За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити її.
Кореспонденти "Суспільного" приблизно о 2 годині ночі повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві пишуть, що вони пролунали до оголошення повітряної тривоги.
Окупанти писали про низку гучних вибухів у Феодосії вночі проти 3 березня. Зокрема, у будинках дзвеніли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.
Вибухи, ймовірно, чули в районі нафтобази. Повідомляється, що саме в бік нафтобази їхали швидкі та пожежні.
Тим часом Кримський міст закрили. Імовірно, Крим був під атакою БпЛА.