Школярів у Криму змушують робити медалі для російських окупантів

Маразм російських загарбників вражає. До 9 травня учнів деяких шкіл в анексованому Криму змушують робити медалі для окупантів, які воюють проти України.

За словами аналітика організації Євгена Ярошенка, крім виготовлення медалей, у школах Криму збиратимуть посилки для військових Росії, які беруть участь у війні проти України.

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Ці заходи проводять у межах марафону "Наша перемога", який триває в різних регіонах Росії і на окупованих територіях України. Частиною марафону стануть також розповіді про родичів, які брали участь у Другій світовій війні.

Міжнародні конвенції забороняють пропаганду війни та підбурювання до насильства, а Конвенція про права дитини передбачає, що освіта дітей має бути спрямована на виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті ООН.

"Крим-SOS" повідомляє, що в грудні 2022 року стало відомо, що з учителів деяких шкіл Сімферополя збирали гроші на підтримку війни в Україні. При відмові здати кошти вчителям "натякали" на можливі неприємності.

Раніше "Кримська правозахисна група" з посиланням на розпорядження російського глави Криму Сергія Аксьонова заявила, що російська влада півострова вимагає посилити співпрацю військкоматів і шкіл "з метою військово-патріотичного виховання дітей".

Як Україна звільнятиме Крим

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до звільнення тимчасово окупованого Криму. Наші військові робитимуть все, щоб повернути контроль над півостровом, зокрема і використовуватимуть всю можливо незаборонену міжнародними законами зброю.

Він акцентував на тому, що Україна не відмовляється від Криму, бо півострів є невіддільною частиною країни. Згодом він додав, що ЗСУ використовуватимуть всю наявну зброю для знищення ворога.