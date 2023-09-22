У Криму уражено штаб Чорноморського флоту: перші кадри прильоту
У Севастополі 22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту. Унаслідок удару будівля російських військових сильно "втомилася".
У мережі публікують чимало світлин та відео ураженого штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, пише 24 Канал. Моніторингові групи повідомляють, що штаб нібито уразила крилата ракета Storm Shadow, однак ця інформація потребує підтвердження.
Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів
Штаб окупантів могла уразити крилата ракета
Так званий ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
Російські пропагандисти пишуть, що уламки ракети після удару розлетілися на сотні метрів.
Штаб ЧФ Росії у Севастополі після ракетного удару / Фото з мережі
Штаб ЧФ Росії могла вразити ракета / Фото з мережі
Штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі після прильоту: дивіться відео
Після прильоту по штабу Чорноморського флоту в Севастополі чомусь вирішили оголосити повітряну тривогу.
У Севастополі сильний дим після прильоту / Фото з мережі
В окупованому Криму зачекалися ЗСУ, тому люди заговорили українською. "Почалось", – каже один з очевидців прильоту по штабу ЧФ Росії.
Очевидці коментують приліт по штабу: дивіться відео
Після удару по штабу Чорноморського флоту Росії в будівлі триває пожежа. Очевидці публікують відео яскравої "бавовни".
Наслідки удару по штабу ЧФ Росії: дивіться відео
Після "бавовни" в окупантів почалася справжня паніка. Людей просять не виїжджати в центр Севастополя та не виходити з будівель. На місці працюють співробітники МНС Росії.
ГУР МО раніше атакувало Чорноморський флот
- Президент Володимир Зеленський попереджав Росію, що до кінця війни від Чорноморського флоту нічого не залишиться. Українські військові знищують російські кораблі та іншу інфраструктуру.
- 20 вересня Україна завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.
- Сили оборони вразили командний пункт окупантів біля селища Верхньосадове. Успішний удар підтвердили в українській розвідці, а також у ЗСУ.