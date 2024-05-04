У низці міст Криму пролунали вибухи: окупанти заявили про 15 – 17 "збитих" ракет

У тимчасово окупованому Криму вночі проти 4 травня пролунали вибухи. Гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперкопську та інших населених пунктах.

Російські телеграм-канали написали про нібито "збиття" всіх ракет. Перед цим окупантам було гучно через дрони у Джанкої 2 травня.

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Що відомо про вибухи в Криму

Було 15 – 17 балістичних ракет. Все збито!

– заявили у вороги.

У російському моніторинговому телеграм-каналі писали, що орієнтовно о 2:04 зупиняли рух машин на Кримському мосту. Орієнтовно о 2:17 міст відкрили знову.

Попри нібито "роботу ППО" людей у ворожих телеграм-каналах закликали до касет, що не розірвалися, не підходити. Також попросили телефонувати 112 й оточити радіус 200 метрів самотужки до приїзду екстрених служб.

Вороги традиційно почали вихвалятись, що нібито точки виходів "виявили" й по них вже буцімто "завдали удару".

Станом на 3 годину українська влада не коментувала ситуацію.

Які наслідки атаки по Джанкою