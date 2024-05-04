У низці міст Криму пролунали вибухи: окупанти заявили про 15 – 17 "збитих" ракет
У тимчасово окупованому Криму вночі проти 4 травня пролунали вибухи. Гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперкопську та інших населених пунктах.
Російські телеграм-канали написали про нібито "збиття" всіх ракет. Перед цим окупантам було гучно через дрони у Джанкої 2 травня.
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Що відомо про вибухи в Криму
Було 15 – 17 балістичних ракет. Все збито!
– заявили у вороги.
У російському моніторинговому телеграм-каналі писали, що орієнтовно о 2:04 зупиняли рух машин на Кримському мосту. Орієнтовно о 2:17 міст відкрили знову.
Попри нібито "роботу ППО" людей у ворожих телеграм-каналах закликали до касет, що не розірвалися, не підходити. Також попросили телефонувати 112 й оточити радіус 200 метрів самотужки до приїзду екстрених служб.
Вороги традиційно почали вихвалятись, що нібито точки виходів "виявили" й по них вже буцімто "завдали удару".
Станом на 3 годину українська влада не коментувала ситуацію.
Які наслідки атаки по Джанкою
- Вибухи в Джанкої пролунали 30 квітня 2024 року. Партизани "Атеш" повідомили, що їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой.
- Вибухи тоді лунали у Генічеському та Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі. У "Атеш" розповіли, що серед окупантів багато поранених та ліквідованих.
- Згодом з'явились супутникові знімки з Джанкою, на яких видно пошкоджену військову техніку на аеродромі. Зокрема, там пошкоджено російську систему протиповітряної оборони С-300/С-400.