У тимчасово окупованому Криму дуже неспокійно: вибухи чутно у Феодосії
У суботу, 8 квітня, загарбникам у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Феодосії пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас окупаційна адміністрація, як завжди, виправдовується роботою ППО.
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Гучні вибухи у Феодосії пролунали вдень 8 квітня
8 квітня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали звуки вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Окупаційна адміністрація, як повідомляють, стверджує, що спрацювали системи ППО. Зокрема про це сказав радник російського "голови" Криму Олег Крючков.
Пропагандисти пишуть про "збиту ракету"
Пропагандистські онлайн-ресурси заявляють, що нібито "збили ворожи об'єкт". Мовиться буцімто про ракету, "запущену зі сторони України".
Підкреслимо, що жодної інформації щодо інциденту від українських офіційних осіб станом на 12:00 немає. Телеграм-канали ширять фото з місця подій. На світлинах видно густий дим.
У Феодосії повідомляють про вибухи 8 квітня / Фото з телеграм-каналів
У Криму окупантам немає безпечного місця / Фото з телеграм-каналів
Росіяни у мережі бідкаються, "як це ракета пролетіла через весь Крим". Зауважимо, що Феодосія розташована на кінці окупованого півострова, а за даними російських ресурсів, "боєприпас пролетів 415 кілометрів".
Ракета пролетіла на висоті понад 15 кілометрів і була збита розрахунком ЗРК С-300 на околицях Феодосії. Задимлення на фото спричинене падінням уламків після її поразки у повітрі,
– пишуть у пропагандистських телеграм-каналах.
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На одній з ферм Криму з російськими окупантами трапилася "бавовна"
- 4 квітня в поки окупованому Криму теж було "тривожно". У районі Армянська сталася гучна "бавовна".
- Місцеві жителі повідомили, що близько другої години ночі у місті прогриміли вибухи. Невідомі безпілотники атакували ферму в Армянську, де влаштувалися російські окупанти.
- Унаслідок влучань виникла пожежа. Як зазначають місцеві телеграм-канали, полум'я вдалося погасити лиш зранку.