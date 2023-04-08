У тимчасово окупованому Криму дуже неспокійно: вибухи чутно у Феодосії

У суботу, 8 квітня, загарбникам у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Феодосії пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас окупаційна адміністрація, як завжди, виправдовується роботою ППО.

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Гучні вибухи у Феодосії пролунали вдень 8 квітня

8 квітня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали звуки вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Окупаційна адміністрація, як повідомляють, стверджує, що спрацювали системи ППО. Зокрема про це сказав радник російського "голови" Криму Олег Крючков.

Пропагандисти пишуть про "збиту ракету"

Пропагандистські онлайн-ресурси заявляють, що нібито "збили ворожи об'єкт". Мовиться буцімто про ракету, "запущену зі сторони України".

Підкреслимо, що жодної інформації щодо інциденту від українських офіційних осіб станом на 12:00 немає. Телеграм-канали ширять фото з місця подій. На світлинах видно густий дим.



У Феодосії повідомляють про вибухи 8 квітня / Фото з телеграм-каналів



У Криму окупантам немає безпечного місця / Фото з телеграм-каналів

Росіяни у мережі бідкаються, "як це ракета пролетіла через весь Крим". Зауважимо, що Феодосія розташована на кінці окупованого півострова, а за даними російських ресурсів, "боєприпас пролетів 415 кілометрів".

Ракета пролетіла на висоті понад 15 кілометрів і була збита розрахунком ЗРК С-300 на околицях Феодосії. Задимлення на фото спричинене падінням уламків після її поразки у повітрі,

– пишуть у пропагандистських телеграм-каналах.

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