Окупанти вводять в Криму "комендантську годину" та контроль за продуктами: що задумав ворог

У тимчасово окупованому Криму так звана російська влада вирішила ввести на території півострова комендантську годину. Причиною цього називають "атаки українськими безпілотниками" та "активізацію українських ДРГ".

Комендантську годину оголосив колаборант та посіпака росіян Сєргєй Аксьонов. У коментарі 24 Каналу наші джерела в спецслужбах відзначили, що є щонайменше 3 варіанти того, що задумали окупанти.

Зверніть увагу На авіабазі біля Гвардійського чули вибухи: окупанти заявляють про збитий безпілотник

Які заходи вводить окупаційна влада

Після нарад з Путіним окупаційна адміністрація українського півострова вирішила оголосити про введення низки заходів "для захисту від терористичних атак". Зокрема йдеться про:

посилення охорони порядку та різних об'єктів;

обмеження руху транспортних засобів на в'їзд та виїзд із Криму;

введення комендантської години;

запровадження скоригованих графіків централізованої подачі води;

контроль за розподілом та продажем харчових продуктів та предметів першої необхідності;

обмеження продажу алкоголю.

Сєргєй Аксьонов, як звично, почав стверджувати, що "панікі нєт", однак просить мешканців тимчасово окупованого півострова "зберігати спокій та пильність" і повідомляти російським силовикам інформацію про підозрілих осіб чи автомобілі.

Про що це може свідчити

Джерела 24 Каналу у спецслужбах вважають, що росіяни можуть боятися українських ДРГ, але не мають інформації про реальну ситуацію. Або ж загарбники самі задумали серію терактів.

Це може свідчити про те, що окупаційна влада боїться українських ДРГ, але не володіє інформацією про їх реальну наявність чи можливе місце перебування. Другий варіант – посилення заходів із мобілізації до збройних сил Росії населення АР Крим. Третій (найгірший): Росія готує серію терактів по типу "мішків із цукром" для звинувачення у цьому України і таким чином хоче мінімізувати кількість можливих свідків,

– так коментують введення комендантської години українські спецслужби.

на Каширському шосе в Москві стався теракт у багатоповерховому будинку унаслідок закладеної в підвал будинку вибухівки у вигляді мішків з цукром, через що загинули 124 особи. Однак подібних терактів була ціла серія. Офіційна російська версія стверджує, що теракти були профінансовані

13 вересня 1999 року

керівниками незаконного збройного формування Ісламський інститут "Кавказ". Однак є чимало теорій про те, що за терактами стоять ФСБ та Владімір Путін, які вирішили таким чином залякати росіян на тлі конфлікту в Дагестані та Ічкерії.