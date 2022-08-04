Побила сковорідкою: у Криму жінка ледь не вбила чоловіка за підтримку війни проти України

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення російською агресією в Україні. Деякі жителі півострова висловлюють свій протест особливо радикальними методами.

Жителька Криму намагалася перевиховати свого чоловіка, який підтримував війну в Україні. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах.

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43-річний Олег із Севастополя 3 роки тому зустрів жінку своєї мрії – Світлану. Пара уклала шлюб, і чоловік навіть переписав на кохану половину свого будинку.

"Била сковорідкою по голові"

Однак сімейна ідилія зруйнувалася 24 лютого, коли росія напала на Україну. Жінці не сподобалося не, що чоловік підтримав ганебні дії російської армії.

А нещодавно сварка переросла в міксфайт: жінка вдарила чоловіка сковорідкою по голові, а коли той втратив свідомість, встромила його голову в смітник,

– йдеться у повідомленні.

На цьому жителька Криму не зупинилася.

Жінка облила автівку бензином

Жінка взялася за автомобіль свого чоловіка.

Садовою лопатою зрубала прапори з "Z" та "V". А потім облила машину чоловіка бензином та стерла всі патріотичні наклейки,

– розповідають у російських соцмережах.

Прихильник війни в Україні вже написав на дружину заяву в поліцію. Але навіть після удару сковорідкою чоловік не порозумнішав. Як зазначається у повідомленні, Олег вже купив нові "патріотичні" стікери для машини і готовий боротися до останнього.

Ситуація у тимчасово окупованому Криму

Окупанти розуміють свою неминучу поразку, тому вже готуються, що Крим повернеться під контроль України. Як повідомили у Головному управління розвідки Міноборони України, зараз у тимчасово окупованому Криму триває перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. Водночас на півострові активізувалися партизани та рух проти окупантів.

Зранку 31 липня стався вибух у штабі чорноморського флоту росії. Будівлю атакували із саморобного безпілотника, внаслідок чого буцімто постраждало 6 людей. росія цинічно спробувала перекласти вину на Україну. Та речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що інформація про начебто українську атаку не відповідає дійсності.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе для того, щоб якомога швидше повернути Крим.

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