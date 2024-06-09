Обіцяють "сюрприз" на 12 червня: у Криму зламали трансляцію пропагандистського каналу

У Криму зламали трансляцію прокремлівського каналу. Замість традиційної брехні окупантів, на екрані телевізорів тамтешніх жителів раптом з'явилося цікаве повідомлення.

Про інцидент, який трапився на території окупованого півострова, розповів місцевий телеграм-канал "Кримський вітер". Замість пропаганди інтригуюче послання від хакерів побачили щонайменше мешканці Сімферополя та Севастополя.

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"Подарунок" на День Росії

Як можна побачити на відео, був зламаний ефір каналу "Крим 24". Натомість, на екрані з'явився дивний напис: "Остання трансляція Сімферопольської телевежі". Під ним зображений циферблат зі зворотнім відліком часу. Хакери натякають, що до "якоїсь" події залишилося 3 дні, 15 годин, 33 хвилини та скільки-то там секунд. Вочевидь, йдеться про 12 червня. У цей день країна – агресорка святкує День Росії.

Під циферблатом також міститься повідомлення. У ньому закликають жителів Сімферополя, які проживають по вулиці Студентська 14, виїхати на певний час, бо нібито будуть проводитися "ремонтні роботи". Якщо подивитися на карту, то можна дізнатися, що це якраз адреса, за якою розташована Сімферопольська телевежа.

"Ось такі тут новини показують по 24 Каналу": дивіться відео

Хакери обіцяють, що на День Росії буде остання трансляція Сімферопольської телевежі: дивіться відео

Хакерські атаки на Росію: що відомо