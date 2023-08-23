У Криму знищено російський комплекс С-400: розвідка показала відео удару
Джерело:ГУР МО
Сили оборони знищили в тимчасово окупованому Криму російський комплекс С-400. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
Вибух в селі Оленівка на мисі Тарханкут пролунав близько о 10:00. Місцева влада й досі не коментує інцидент.
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Розвідка показала успішне відпрацювання в Оленівці
Унаслідок успішної роботи поблизу мису Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". У ГУР наголосили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в Криму.
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Тим часом так звана "місцева влада" й досі не коментує втрату в Оленівці. До слова, російське МНС в Криму намагалося виправдати густий дим біля мису "загорянням сухої трави". Проте через кілька хвилин повідомлення видалили й нині ні російське міноборони, ні окупаційна влада півострова не реагують та не коментують вибух.
Що відомо про вибухи в Оленівці
- Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Інцидент стався на заході півострова у селі Оленівка у Чорноморському районі.
- Росіяни повідомляли, що чули щонайменше 7 вибухів. Після цього у небі помітили 4 російські винищувачі, які летіли у бік мису Тарханкут й на Північ півострова.
- Місцеві телеграм-канали повідомляли, що в Оленівці уразили засоби радіоелектронної боротьби окупантів.
- Джерела 24 Каналу у розвідці згодом підтвердили, що успішно відпрацювали по цілі у Криму й уразили систему ППО.
- До слова, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що у Криму, ймовірно, могли уразити й ракетний комплекс "Бастіон". Саме з нього росіяни запускали ракети "Онікс" по території Одеської області. Проте ця інформація наразі є непідтвердженою.