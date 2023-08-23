У Криму знищено російський комплекс С-400: розвідка показала відео удару

23 серпня 2023, 13:04
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Джерело:

ГУР МО

Сили оборони знищили в тимчасово окупованому Криму російський комплекс С-400. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Вибух в селі Оленівка на мисі Тарханкут пролунав близько о 10:00. Місцева влада й досі не коментує інцидент.

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Розвідка показала успішне відпрацювання в Оленівці

Унаслідок успішної роботи поблизу мису Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". У ГУР наголосили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в Криму.

У ГУР показали кадри успішної роботи: дивіться відео

Тим часом так звана "місцева влада" й досі не коментує втрату в Оленівці. До слова, російське МНС в Криму намагалося виправдати густий дим біля мису "загорянням сухої трави". Проте через кілька хвилин повідомлення видалили й нині ні російське міноборони, ні окупаційна влада півострова не реагують та не коментують вибух. 

Що відомо про вибухи в Оленівці

  • Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Інцидент стався на заході півострова у селі Оленівка у Чорноморському районі. 
  • Росіяни повідомляли, що чули щонайменше 7 вибухів. Після цього у небі помітили 4 російські винищувачі, які летіли у бік мису Тарханкут й на Північ півострова. 
  • Місцеві телеграм-канали повідомляли, що в Оленівці уразили засоби радіоелектронної боротьби окупантів. 
  • Джерела 24 Каналу у розвідці згодом підтвердили, що успішно відпрацювали по цілі у Криму й уразили систему ППО. 
  • До слова, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що у Криму, ймовірно, могли уразити й ракетний комплекс "Бастіон". Саме з нього росіяни запускали ракети "Онікс" по території Одеської області. Проте ця інформація наразі є непідтвердженою.

Автор: Анжеліка Байбак