Проводяться в кілька етапів, – Братчук заінтригував масштабом операції у Криму

У соціальних мережах з'явилися повідомлення, що 8 жовтня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Вже другий день поспіль там дуже гучно.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що на півострові працювала російська ППО. Він наголосив, що спокою окупантам на українській території не буде.

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Тривожні настрої

Сергій Братчук зауважив, що, після влучного удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії, на території тимчасово окупованого Криму тривожні настрої. Росіяни через це дуже напружені. Засоби масової інформації, які моніторять ситуацію на півострові, часто повідомляють про можливість ураження.

"І вибухи дійсно лунали. Найближчим часом ми дізнаємось більш детальну інформацію", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Він підкреслив, що поки невідомо, чи варто очікувати чогось масштабного як було у Феодосії, але можливо все.

Важливо! У Росії, з посиланням на джерела, повідомляють, що нафтобазу у Феодосії атакували, використовуючи дві ракети ATACMS. Внаслідок удару, через займання цистерн із паливом, спалахнула масштабна пожежа.

За словами Сергія Братчука, операції, які Збройні Сили України проводять на території тимчасово окупованого Криму, не завжди набувають розголосу. Проте вони, однозначно, мають певну мету.

Не є таємницею, що операції проводяться в кілька етапів. Кожна подія не є чимось окремим, але, можливо, у підсумку матиме свої наслідки. Прикладом цього є удар по нафтобазі у Феодосії, де палає і досі,

– додав Сергій Братчук.