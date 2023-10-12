У Криму знову були сирени, окупанти заявляли про ракетну атаку, транспорт не працював

Росіяни стверджували, що працювала ППО. Тим часом людей вигнали із транспорту через загрозу обстрілу, а мости перекрили.

Війна Росії проти України триває. Час від часу росіяни також чують завивання сирен в тимчасово окупованому Криму. Яка ситуація в Криму увечері 12 жовтня – розповідає 24 Канал.

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Що відомо

Як повідомляють проросійські пабліки, ракетна загроза є для Севастополя, півночі та заходу півострова. Ракети нібито запустили з Миколаївщини.

Також там пишуть, що в акваторії Чорного моря збито безпілотник, а Кримський і Керченський мости перекрито через ракетну небезпеку. Російський флот буцімто відбиває атаку.

Морський і наземний транспорт перестав працювати, людей вигнали із транспорту через загрозу обстрілу.

Дехто із росіян публікує ролики з укриття, але є відео, як люди під час тривоги грають у бадмінтон на спортивному майданчику.

Журналіст "Крим.Реалії" передає, що про тривогу в Севастополі оголосив диктор, але його голос дуже погано чути.

На 19:18 окупанти повідомили, що буцімто збили БпЛА над морем, а також "одну-три ракети, швидше за все С200, з північного боку".

Телеграм-канал "Крымский ветер" написав про тривогу в Севастополі та Керчі.

О 19:24 росіяни повідомили про відбій.

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Коли буде деокуповано Крим

Голова воєнної розвідки Кирило Буданов говорить, що ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор між Росією та Кримом до зими 2023 року. У ГУР прокоментували ці слова: там кажуть, що зламати логістику загарбників необхідно і ці дії уже запланували.

Росіяни не тільки постачають із Криму техніку та везуть людей на окуповані території, але й хочуть відновити залізничне сполучення між Ростовською областю та тимчасово окупованими територіями України.