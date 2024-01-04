У Криму знову тривожно: окупанти заявляють про масований удар

Після обіду в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО.

Приблизно 16:00 у Криму почали лунати сильні вибухи. Місцеві жителі чули вибухи у Севастополі та Євпаторії, а також у Балаклаві. Крім цього, ППО працювала і над Сімферополем.

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Що відомо про вибухи у Севастополі

Місцеві ЗМІ заявили, що у Севастополі чули близько 10 вибухів. Разом з ними, у місті лунали ракетні пуски. Скоріше з все, це робота російської ППО.

Гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що було "збито кілька повітряних цілей". Він також запевнив, що дим біля Північної бухти – це нібито засоби маскування.

Він також намагається переконати, що їдкий запах від диму нібито абсолютно безпечний.

Якщо побачите дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним,

– заявив він.

Однак цікаво, що дим, який видніється в окупованому місті, зовсім не схожий на "засіб маскування".



Дим у Севастополі / Кримський вітер

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що було як мінімум 2 прильоти в районі бухти. Якраз неподалік там працювала російська ПеВеО.



Прильоти у бухті / "Кримський вітер"

Попередньо, одна з ракет поцілила у військову частину (КП зв'язку) у Юхариній балці у Севастополі. Зараз туди поїхали швидкі та пожежні машини.

На додачу місцеві жителі повідомляють, що після вибухів щось горить в районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою. Зокрема, у Балаклаві також чули вибухи.

У Євпаторії теж неспокійно

У Євпаторії також пролунала низка потужних вибухів. Зокрема повідомляється про приліт біля радара. Також про це свідчить відповідне фото.



Приліт у Євпаторії / фото "Кримський вітер"

Місцеві повідомляють, що у той бік поїхали машини швидкої допомоги.

До слова, під час атаки по телебаченню окупованого Криму транслювали цікаве повідомлення. Вочевидь, росіяни досі не поробили укриттів.

Повідомлення на телебаченні Криму під час атаки: дивіться відео

Реакція міноборони Росії

У Росії заявили, що ЗСУ випустили 10 авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Криму. Міноборони країни-агресорки традиційно заявило, що всі вони нібито були збиті.

Черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом,

– сказали міноборони Росії.

Однак завдяки фото вище очевидно, що дехто забрехався.