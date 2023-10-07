У Криму знову вила сирена: неподалік аеродрому у Джанкої чули звуки вибухів

Вже вкотре на окупованому півострові повідомляють про повітряну тривогу та жаліються на "бавовну". Цього разу місцеві заявляють про вибухи неподалік Джанкою.

Сирени на Кримському півострові та, зокрема, у Севастополі вже стали звичною справою для окупантів. Останній раз повітряна тривога лунала напередодні вночі – там чули вибухи, які цього разу списали на "навчання",

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Щось сталося в окупованому Криму

Ввечері 5 жовтня о 17:50 у Криму оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів. Вже через 25 хвилин окупанти заявили, нібито "все чисто" і що їм попередньо вдалося збити ракету С-200 в районі Джанкою.

Самі ж жителі населеного пункту чули потужний вибух, після якого у них затряслися стіни. Місцеві повідомляли про сирени у районі аеродрому у Джанкої. Після цього у мережі з'явилося фото стовпа диму над містом.



Стовп диму після вибуху у Джанкої / кримські телеграм-канали

Неприємності для окупантів в Криму