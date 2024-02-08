Український стяг у Кринках: у ЗСУ пояснили важливість досягнення

Українські військові підняли наш прапор у Кринках, що на лівому березі Дніпра, відповівши на ворожу пропаганду. Наталія Гуменюк пояснила, чому підняття українського стягу важливе.

Речниця Сил оборони півдня України розповіла в ефірі "Еспресо", що це відповідь на дії ворога. До речі, про підняття прапора повідомили 6 лютого.

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Яке значення має український прапор у Кринках

Встановлення українського прапора в Кринках – це відповідний жест на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда. Яка намагається переконати місцеве населення тимчасово окупованих територій, що вони покинуті, що українські Сили оборони вибиті з позицій, і там панують росіяни. Але всі побачили, що там є український прапор, і український спротив, і бійці Сил оборони,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, два ворожі штурми ворога на тому напрямку 6 лютого були безрезультативними й плачевними. Речниця пояснила, що наші військові:

продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра;

працюють над їхнім розширенням.

"Встановлення прапора в Кринках було потрібно нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поруч", – пояснила Наталія Гуменюк.

ЗСУ встановили наш прапор в Кринках

Ввечері 6 лютого проєкт DeepState показав відео, яке продемонструвало, що наші військові встановили український прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області. Адже окупанти поширили фейк про те, що нібито вони захопили населений пункт.

Окупанти у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і наперекір всій російській пропаганді буде муляти окупантам,

– розповіли аналітики.

За їхніми даними, Росія постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі. Проте кадри демонструють, що окупантам не вдається нічого.

Український прапор над Кринками: дивіться відео