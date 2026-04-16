Наразі сектор активно розвивається, поступово інтегруючись у фінансову систему. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розберемося, як працює RWA, наскільки такі активи поширені сьогодні та які можливості відкривають у майбутньому.

Що таке RWA?

Real World Assets (RWA) – це ринок активів реального світу, представлених у формі токенів на блокчейні. Концепція передбачає токенізацію існуючих об'єктів для перенесення їхньої вартості в екосистему децентралізованих фінансів (DeFi). Це дозволяє знижувати витрати та підвищувати ефективність управління капіталом.

Токенізувати можна нерухомість, предмети мистецтва, дорогоцінні метали, а також традиційні фінансові інструменти, зокрема державні облігації, казначейські векселі та багато іншого. Кожен токенізований актив забезпечений підтвердженим правом на базовий реальний інструмент, який зазвичай випускається та підтримується регульованими організаціями.

Основна ідея RWA полягає у створенні інвестиційних інструментів на блокчейні, прив'язаних до реальних активів. Замість паперового оформлення право власності фіксується в розподіленому реєстрі, що дозволяє напряму торгувати активами або їх частками без посередників.

Як працює токенізація реальних активів?

Процес токенізації активів реального світу є багатоетапною процедурою. На початковому етапі компанія обирає відповідний актив, який має реальну цінність. Цей крок обов'язково супроводжується ретельною перевіркою юридичної чистоти активу, підтвердженням прав власності та проведенням експертної оцінки вартості.

Після ідентифікації активу визначаються параметри майбутнього токена, зокрема його тип, кількість та механізм випуску. Важливою складовою є забезпечення відповідності процесу нормативним вимогам конкретної юрисдикції.

Отримання дозволів регуляторів та проходження процедур комплаєнсу створюють юридичну основу для визнання прав інвесторів.

Технічна реалізація передбачає вибір блокчейну, який підтримує роботу смартконтрактів. Ці самовиконувані алгоритми автоматизують процеси управління активами, включаючи виплату дивідендів та передачу прав власності без залучення посередників. Безпосереднє створення токенів полягає в їх програмуванні як цифрових еквівалентів часток реального об'єкта.

На завершальному етапі активи розподіляються серед учасників, що дозволяє реалізувати модель часткового володіння та забезпечити доступ до інструментів широкому колу інвесторів.

Який стан ринку?

Станом на середину квітня 2026 року обсяг ринку активів реального світу оцінюється приблизно у 30 мільярдів доларів. Провідні позиції в цьому сегменті займають компанії Tether та BlackRock, а найбільш затребуваним інструментом залишаються токенізовані казначейські облігації США, на які припадає 13 мільярдів доларів. Поточна база власників таких токенів налічує близько 260 тисяч користувачів, тоді як загальна кількість осіб, що взаємодіяли з подібними активами, перевищує 700 тисяч.

Географічний розподіл інтересу до сектору вказує на те, що майже третина всього світового трафіку за цією тематикою у 2024 році була зосереджена в США, Індонезії та Туреччині. Водночас у Китаї діє обмеження, згідно з яким токенізація дозволена виключно на базі затвердженої фінансової інфраструктури та за умови повного узгодження з державними регуляторами.

Популярність напряму також підкріплюється показниками прибутковості, оскільки за підсумками 2025 року середня дохідність RWA-проєктів зафіксована на рівні близько 185%.

Які переваги та недоліки?

Токенізація реальних активів пропонує низку переваг, серед яких ключовою є висока ефективність торгівлі високовартісними об'єктами без залучення брокерів. Використання блокчейну забезпечує прозорість права власності та дозволяє проводити публічний аудит, що знижує системні ризики та запобігає шахрайству. Завдяки усуненню посередників зменшуються комісійні витрати та витрати на документацію.

Водночас розвиток сектору супроводжується певними викликами. Необхідність дотримання суворих правових норм, розвиток технологічної інфраструктури та загрози кібербезпеці вимагають обережного підходу до впровадження інструментів. Формування надійної юридичної бази залишається критичною умовою для подальшого прийняття технології ринком.

Які очікувати перспективи?

RWA – це не тимчасове явище, а логічний етап еволюції глобальної фінансової інфраструктури. Блокчейн поступово усуває бар'єри між традиційними активами та цифровим середовищем, роблячи інвестиційні процеси прозорішими та доступнішими.

Поточна капіталізація ринку у 30 мільярдів доларів та участь інституційних гігантів, зокрема BlackRock, підтверджують стійкість цього тренду та його потенціал до подальшого зростання.

Попри регуляторні та технічні виклики, тенденція до стирання меж між традиційними фінансами та DeFi стає дедалі очевиднішою. Формування чітких нормативних рамок та активність великих ринкових гравців створюють умови для масштабування токенізації, що в перспективі може охопити практично всі види цінних паперів та майна.

Говорячи про перспективи RWA, варто зазначити, що вони фактично необмежені, оскільки токенізувати можна буквально все. Крім того, неодноразово лунали тези про те, що капіталізація ринку RWA досягне трильйонів доларів.

Зрештою, токенізація реальних активів потенційно може вивільнити ліквідність, демократизувати доступ до інвестицій і створити більш ефективну глобальну фінансову систему.