Втім, питання реальності такого сценарію та вигоди цифрових активів для пенсіонерів залишається відкритим. Така ймовірність має конкретні переваги, очевидні ризики та безліч нюансів, які варто розуміти вже сьогодні, задовго до того, як прийде час виходити на відпочинок. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що таке пенсія в крипті?

Саме поняття "пенсія у крипті" може мати кілька зовсім різних значень. Перше і найочевидніше – держава або пенсійний фонд надсилає виплати не у гривнях, а у криптовалюті. Втім, одразу варто зазначити: саме цей варіант наразі є найменш імовірним.

Друге значення – власні накопичення у стейблкоїнах (стабільних монетах, прив'язаних до фіатної валюти у співвідношенні один до одного). До виходу на пенсію людина може відкладати кошти не на банківський рахунок і не у готівку, а саме у такі активи.

Третє значення – накопичення через інвестиції. Йдеться про стратегію DCA, яка передбачає вкладення фіксованої суми через регулярні проміжки часу. Таким чином, за кілька десятиліть можна накопичити біткойн чи ефір, якщо людина має довгострокову впевненість у зростанні криптоактивів.

Чому традиційна пенсія більше не працюватиме?

З огляду на сучасні реалії, віра в українську пенсійну систему серед молоді невисока. Щоб отримати більш-менш гідні виплати, потрібні роки офіційного стажу – а це означає стабільну, офіційну зарплату протягом десятиліть.

Для значної частини сучасної молоді, яка працює на фрілансі, у сірих схемах або просто змінює роботу, цей сценарій виглядає нереалістично. І навіть ті, хто виконає всі умови, не мають жодних гарантій, що система до того моменту працюватиме так само.

Окремий чинник – це девальвація гривні. Відкладати кошти у національній валюті на десятиліття наперед означає наперед погоджуватися на втрату їхньої реальної вартості. Інфляція і коливання курсу поступово з'їдають накопичення, і те, що здавалося достатньою сумою у 2026 році, через 30 – 40 років може виявитися значно меншим у перерахунку на реальну купівельну спроможність. Саме тому частина людей починає шукати альтернативи – і крипта для декого стає одним із варіантів відповіді.

Які реалії та ризики?

Оцінити реальність пенсії саме у криптовалюті складно, оскільки багато чого залежить від регулювання. В Україні цей процес триває вже кілька років, але чіткого закону досі немає. Втім, є підстави вважати, що за 50 років він з'явиться, а це щонайменше легалізує використання криптоактивів і дозволить більшості установ безпечно їх приймати.

Проте в інших країнах існують випадки інтеграції крипти у державну систему. Зокрема, у серпні 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив включати криптовалюту та інші альтернативні інвестиції до пенсійних планів. Згодом стало відомо, що Мінпраці США планує затвердити нові правила щодо цього.

Також уряд Дубая дозволив оплачувати держпослуги криптовалютами, а певні криптомайданчики запустили продукти для пенсійних фондів Австралії, що дозволяють інвестувати пенсійні заощадження у цифрових валютах.

Попри ріст популярності крипторозрахунків, ключовими бар'єрами залишаються волатильність, складність інтерфейсів та вразливість до зломів. Окремим викликом є довгострокова надійність: сучасні протоколи з часом можуть застаріти або втратити актуальність.

Втім, як саме зміниться інфраструктура крипторинку за 50 років – питання відкрите.

Що очікувати далі?

Відповідаючи на питання, наскільки реальний сценарій, коли у 2076 році ви відкриваєте криптогаманець замість трудової книжки: якщо йдеться про державні виплати у криптовалюті – малоймовірно. Якщо про власні накопичення у стейблкоїнах чи біткойні – це цілком можливо, і така практика вже існує сьогодні, просто поки що серед вузького кола людей.

Чи вигідно це? Залежить від стратегії. Стейблкоїни захищають від девальвації національної валюти, але не дають суттєвого зростання. Біткойн і ефір мають потенціал значного приросту на довгій дистанції, але несуть із собою волатильність і невизначеність.

Крипта як інструмент пенсійних накопичень – це не фантастика, але й не готове рішення. Це один із варіантів, який має сенс розглядати поряд з іншими, а не замість них.

Очевидним інсайдом є те, що через пів століття межа між криптою та звичайними грошима майже зникне. Ми, ймовірно, побачимо гібридні моделі, де цифрові валюти центральних банків (CBDC) співіснуватимуть із звичайними криптоактивами.

Велика перспектива криптопенсії полягає у глобальності – це можливість накопичувати капітал, який не прив'язаний до економіки конкретної країни чи стабільності національної валюти. Для українців, які пережили не одну фінансову кризу, такий глобальний актив – це страховка від локальних потрясінь.