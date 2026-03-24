В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розберемося, що це означає для крипторинку, коли добудуть останні біткойни та як це вплине на ціну активу.

До теми Більшість криптовалют зникнуть․ Чи буде криза індустрії?

Як виглядає процес видобутку біткойна?

Обмежена пропозиція є однією з ключових характеристик біткойна, закладеною його творцем Сатоші Накамото. Програмний алгоритм криптовалюти передбачає фіксовану кількість монет, що з часом посилює їхній дефіцит і створює передумови для зростання попиту та вартості активу.

Процес появи нових одиниць у мережі відбувається приблизно кожні 10 хвилин. Згідно з початковим задумом розробників, інтенсивність випуску монет поступово знижується. Кожні 210 тисяч блоків, або орієнтовно раз на чотири роки, кількість біткойнів, що генеруються за один блок, скорочується рівно на 50% (це називається халвінг).

Така модель забезпечує прогнозований та контрольований темп емісії протягом усього періоду існування мережі.

Чому останній мільйон видобуватимуть понад сто років?

Очікується, що до 2035 року буде видобуто 99% від загального обсягу біткойнів, проте випуск решти монет триватиме ще понад століття – тривалий термін зумовлений згаданим вище механізмом халвінгу.

Динаміка зменшення емісії простежується з моменту створення біткойна у 2009 році, тоді винагорода майнерів (ті, хто використовує обчислювальні потужності для перевірки транзакцій) за видобутий блок становила 50 біткойнів. До 2024 року цей показник перевищував 6 монет, а на сьогодні майнери отримують 3,125 біткойна за блок.

Ця система розроблена для поступового підвищення дефіцитності активу з передбачуваною швидкістю протягом усього часу його існування.

Згідно з алгоритмом, видобуток нових монет повністю припиниться у 2140 році. Після того як емісія біткойнів вичерпається, єдиним джерелом компенсації для майнерів стануть комісії, що сплачуються користувачами за проведення транзакцій у мережі.

Що буде після видобутку всієї емісії біткойна?

Видобуток останнього біткойна у 2140 році не зупинить роботу мережі, а лише трансформує її економічну модель. Майнери продовжуватимуть верифікувати блоки та забезпечувати безпеку блокчейну, проте їхній дохід повністю формуватиметься з комісій за транзакції, а не з нових монет.

Цей етап зафіксує пропозицію на позначці 21 мільйон одиниць, що зробить актив максимально дефіцитним. Фактично, ера домінування комісій розпочнеться задовго до фінальної дати, оскільки нагорода за блок постійно зменшується після кожного халвінгу.

Майбутня роль активу як засобу збереження вартості дозволить майнерам залишатися прибутковими завдяки обробці великих транзакцій. Водночас щоденні платежі можуть перейти на інші рішення. Таким чином, випуск останньої монети стане не фіналом, а моментом переходу до функціонування виключно за рахунок ринкового попиту.

Що очікувати далі?

До видобутку останнього біткойна, за прогнозами, залишається близько 114 років. З величезною долею ймовірності кожен з нас не доживе до цього моменту і не дізнається, що станеться точно.

Проте вже до 2035 року буде видобуто 99% усіх монет. Це створить ситуацію, за якої нова пропозиція на ринку фактично зникне, а рентабельність майнінгу буде забезпечуватися за умови надвисокої вартості активу або доступу до наддешевої електроенергії. Тиск на пропозицію зросте, а попит нікуди не зникне (якщо біткойн збереже свою роль резервного активу чи цифрового золота).

Читайте також Війна на Близькому Сході обвалила ринки, але біткойн зробив неочікуваний хід

У таких сценаріях вважається, що ціна буде в діапазоні від 500 тисяч доларів до 1 мільйона доларів за монету. Реалістичніший виглядає так: ціна зростатиме, але нерівномірно. Кожен наступний халвінг традиційно супроводжується бичачим циклом – зростанням, за яким іде тривала корекція. До 2035 року ринок пройде через кілька таких хвиль.

Інституційний капітал при цьому поступово витіснятиме роздрібних спекулянтів, волатильність знижуватиметься, а біткойн дедалі більше поводитиметься як актив-сховище, а не інструмент швидкого збагачення.

Поряд із позитивними очікуваннями існують і технологічні ризики. Якщо ринкові комісії не зможуть повноцінно компенсувати майнерам втрату прямої винагороди за блок, частина учасників може вийти з мережі. Це призведе до того, що менше обладнання буде підтримувати мережу, а це потенційно послабить захищеність блокчейну

Проте з огляду на інтеграцію крипторинку з традиційними фінансами, розвиток подій, імовірно, буде поступовим і без різких цінових стрибків.