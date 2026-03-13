Попри початкове зниження, біткойн продемонстрував стійкість і згодом перейшов до фази підйому. Як правило, на тлі військових конфліктів перша криптовалюта не відзначається стабільністю, проте історично вкрай негативна динаміка в таких умовах також не була характерною. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розглянемо, яку роль біткойн відіграє на тлі нинішнього конфлікту, звернемося до історичних прикладів і спробуємо зрозуміти, чого очікувати далі.

Ціна біткойна під час конфлікту США та Ізраїля проти Ірана

Початок військової операції США та Ізраїлю проти Ірану спровокував різку, але короткочасну реакцію на ринку криптовалют. У перші дні атак ціна біткойна опустилася нижче позначки 64 тисячі доларів, проте актив швидко адаптувався до нових реалій. Вже за кілька днів курс не лише відновився, а й подолав поріг у 71 тисячу доларів.

Ситуація на традиційних фінансових ринках виявилася складнішою. Фондові індекси продемонстрували падіння, тоді як ціни на нафту стрімко зросли, що згодом призвело до підвищення ціни пального на українських АЗС. Таке розходження динаміки між активами підкреслює особливий статус біткойна: у цей період він виявився стійкішим за традиційні інструменти фондового ринку.

Подібна поведінка активу може свідчити про поступову зміну сприйняття криптовалюти великими інвесторами, які в умовах геополітичних криз дедалі частіше розглядають біткойн як захисний актив.

Причини стійкості біткойна

Визначити єдину причину стабільності біткойна наразі складно, проте можна виділити кілька ключових факторів. Зокрема, актив уже пройшов етап значного падіння до початку конфлікту, тому чергове загострення геополітичної ситуації не мало критичного впливу на його ціну.

Важливу роль відіграє й сучасна структура ринку, де значна частка активів зосереджена в руках великих компаній та криптовалютних ETF. Зростання ліквідності у великих гравців створює умови, за яких суттєве просідання курсу не відповідає їхнім інтересам, що стримує ринок від обвалу.

Водночас спостерігається тенденція до сприйняття біткойна як "цифрового золота". На тлі воєнних дій з'явилася інформація про масове придбання криптовалюти громадянами Ірану та переведення активів на власні рахунки. У таких умовах біткойн дедалі частіше виконує функцію інструменту для збереження капіталу.

Майбутнє активу на тлі затяжного конфлікту

Якщо конфлікт триватиме у поточному темпі без ураження стратегічно важливих об'єктів, як-от ядерні установки, ключові нафтопереробні заводи або великі вузли зв'язку, курс біткойна може перестати залежати від військових дій. Схожа тенденція вже спостерігалася під час тривалого воєнного конфлікту в Україні, коли ринок поступово адаптувався до новинного фону.

Більше того, подальша ескалація може мати навіть позитивний вплив на вартість криптовалюти. Військові дії зазвичай супроводжуються зростанням державних витрат та дефіцитним фінансуванням, що збільшує обсяг доларової ліквідності у фінансовій системі.

Фактична девальвація долара змушує інвесторів активніше шукати інструменти для збереження вартості капіталу. У такій ситуації біткоін дедалі частіше розглядається як один із ефективних механізмів захисту від інфляційних ризиків.

Що далі?

З моменту появи біткойна у 2009 році актив неодноразово демонстрував здатність відновлюватися після геополітичних потрясінь. Історичні дані підтверджують таку тенденцію: наприклад, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс короткочасно опустився до позначки 34 250 доларів, проте вже за п'ять днів його вартість перевищила 44 тисячі доларів за біткойн.

Аналогічна ситуація спостерігалася і під час регулярних загострень конфлікту між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які не мали критичного довгострокового впливу на ринкові котирування.

З високою часткою ймовірності поточне протистояння з Іраном розвиватиметься за схожим сценарієм. Додатковим чинником стабільності є те, що актив уже пройшов суттєву корекцію, втративши понад 50% від свого історичного максимуму, що значно знижує потенціал для подальшого панічного розпродажу.

Така повторюваність циклів вказує на те, що крипторинок поступово виробляє імунітет до воєнних новин. Короткострокова емоційна реакція трейдерів швидко змінюється раціональним аналізом.