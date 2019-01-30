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      Кріштіану Роналду розбив жінці ніс, а потім подарував футболку: фото

      797 Читать новость на русском
      Кріштіано Роналду
      Кріштіано Роналду / Фото з відкритих джерел

      Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зустрівся з уболівальницею, якій влучив в обличчя м'ячем перед поєдинком Серії А проти "К'єво" (3:0).

      У понеділок, 21 січня, на розминці перед грою з "К'єво" португалець сильно вдарив по м'ячу, і той прилетів жінці на імя Єлена Ді Мартіно точно в обличчя. У підсумку вона отримала сильний забій носа, а її окуляри виявилися зламані. Працівники стадіону надали жінці першу допомогу.

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      Кріштіану Роналду розбив ніс вболівальниці // Фото з відкритих джерел

      Проте, вболівальниця вирішила з прикрого інциденту витиснути максимум.

      "Не щодня отримуєш в обличчя м'ячем, по якому вдарив Кріштіану Роналду. Вдячна своїм друзям із фанатської трибуни за підтримку. Але, все ж, я чекаю запрошення на вечерю", – написала Єлена в своєму Facebook.

      Однак, замість вечері португалець покликав її на базу "Ювентуса". Там Кріштіану зустрівся з Ді Мартіно, зробив спільне фото і подарував їй футболку з підписом "Обіймаю".

      24 канал писав, що Роналду заплатить штраф 18,8 млн євро і отримає 23 місяці умовно за ухилення від сплати податків в Іспанії під час виступу за "Реал".

      Також Кріштіану Роналду звинувачується у справі про згвалтування. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її згвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Одразу після згвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

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      Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду Ювентус
      Джерело: 24 Канал
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