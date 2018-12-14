Кріштіану Роналду отримає 2 роки в'язниці через несплату податків

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнав себе винним в несплаті податків у Іспанії. За фінансове шахрайство йому дадуть два роки умовно.

Як повідомляє AS, Роналду постане перед судом 14 січня, аби ратифікувати угоду зі слідством.

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Португалець вже повернув в казну Іспанії 13,4 мільйона євро з 14,7, які фігурують в обвинуваченні. Він хотів заплатити ще 375 тисяч євро, щоб справу не відкривали, але пропозицію іспанські податківці відхилили.

Зазначимо, що прокуратура Іспанії вже неодноразово звинувачувала футболістів та пов’язаних з футболом людей у податкових злочинах.

Нагадаємо, раніше таким же чином уникнув тюремної камери Мессі, йому довелося викласти 252 000 євро штрафу. Також прокуратура Іспанії підозрює в приховуванні доходів колишнього тренера мадридського "Реала" Жозе Моуріньо.

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