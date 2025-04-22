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24 Канал Новини світу У ресторані в центрі Вашингтона пограбували міністра внутрішньої безпеки США
22 квітня, 02:52
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У ресторані в центрі Вашингтона пограбували міністра внутрішньої безпеки США

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • У Вашингтоні пограбували міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, викравши її сумку з готівкою, особистими речами та перепусткою до будівлі Міністерства.
  • Слідчі дії тривають. Додаткові деталі наразі не розкривають.

У США на Великдень пограбували міністра внутрішньої безпеки США – Крісті Ноем. У посадовиці вкрали сумку з готівкою, особистими речами та перепусткою до будівлі Міністерства національної безпеки США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Вашингтоні обікрали міністерку

В одному з ресторанів у центрі Вашингтона увечері 20 квітня невідомий обікрав міністра внутрішньої безпеки США – Крісті Ноем. Чоловік викрав сумочку посадовиці та втік із закладу. 

Як повідомила Ноем, у сумочці у неї були водійське посвідчення, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустка в будівлю Міністерства внутрішньої безпеки, косметичка, чисті чеки й приблизно 3 тисячі доларів готівкою. Сама міністерка підтвердила журналістам факт крадіжки. 

Наразі тривають слідчі дії. Інші деталі справи невідомі.

Раніше журналісти з'ясували, що міністр оборони США Піт Гегсет ділився із дружиною і братом секретними даними у чаті Signal. Зокрема, Гегсет ділився з коханою планами щодо ударів по Ємену. 

Нині в ЗМІ стверджують, що у США вже почали шукати заміну Гегсету на посту міністра. Втім, офіційно у Дональда Трампа спростовують чутки про можливу відставку міністра. 