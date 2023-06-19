Блогерка-фанатка Кадирова із Запоріжжя поширювала фейки про ГЕС: тепер вибачається

23-річна блогерка із Запоріжжя Крістіна Ножкіна, фанатка глави Чечні Рамзана Кадирова, поширювала кремлівські наративи і звинуватила Україну у підриві Каховської ГЕС. Звісно, уже вибачилась і "забрала свої слова назад".

На своїй сторінці Ножкіна відкрито висловлювала підтримку країні-агресору, Росії. Втім, звинувачення України у тероризмі на Каховській ГЕС – це уже занадто.

Дивіться також В Україні формується загін безсмертних, – Буданов відреагував на вкиди про свою "смерть"

Раніше Ножкіна всіляко заперечувала воєнні злочини Росії, повторюючи байки пропагандистів, наприклад, про те, що "Бучанська різня" була нібито "вкидом", щоб зірвати Стамбульські домовленості.

Тепер же заявила, що Києву нібито було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам.



Наративи, які поширювала в інстаграмі Ножкіна / Скриншоти телеграм-каналу "Київ оперативний"

Наразі сторінку псевдоблогерки вже видалено. Також з якихось причин вона записала відеовибачення перед Україною за свої публікації, хоча, звичайно, важко повірити, що Ножкіна самостійно усвідомила, що не мала рації.

"Я прошу вибачення в українського народу, я розумію свою провину і визнаю її. Слава Україні!", – сказала дівчина.

Ножкіна вибачилась за антиукраїнську позицію: відео

Інші прикрі ситуації з блогерами

31 травня співробітники СБУ завітали до співачки та блогерки Інни Воронової. Їй та іншим блогерам вручили підозру.

Раніше Воронова виклала на своїй сторінці в інстаграм відео роботи ППО. У соцмережах після цього на співачку обвалилась хвиля хейту, а СБУ провела з нею виховні бесіди.

СБУ уважно стежить за подібними "блогерами" і толерувати такі ось наративи російської пропаганди – ніхто в Україні не буде. Країна-терорист веде війну не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті.