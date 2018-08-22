Крістіна Агілера оголилась перед камерою: звабливе фото
Сексапільна Крістіна Агілера знялась у гарячій фотосесії. Артистка оголила груди перед камерою та приміряла звабливий образ.
Поп-співачка Крістіна Агілера несподівано повернулась на велику сцену та продовжує дивувати своїх прихильників. Після того, як артистка презентувала пікантний кліп на пісню "Accelerate", вона не припиняє зніматись у провокативних фотосесіях.
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Так, у мережі з'явились нові знімки оголеної Крістіни Агілери. Артистка грайливо прикрила груди руками, та вкрила своє тіло хутром. Співачка, поставши перед користувачами Instagram в дуже пікантному образі, показала свої недоліки фігури.
Я можу не бути ідеальною, але принаймні не підробка,
– написала вона.
Раніше Крістіна Агілера показала провокативну зйомку, в якій вона обрала досить сексуальну позу на кріслі. Позувала артистка на фоні образу Богородиці.