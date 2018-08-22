Крістіна Агілера оголилась перед камерою: звабливе фото

Сексапільна Крістіна Агілера знялась у гарячій фотосесії. Артистка оголила груди перед камерою та приміряла звабливий образ.

Поп-співачка Крістіна Агілера несподівано повернулась на велику сцену та продовжує дивувати своїх прихильників. Після того, як артистка презентувала пікантний кліп на пісню "Accelerate", вона не припиняє зніматись у провокативних фотосесіях.

Читайте також: Крістіна Агілера взяла участь у звабливій фотосеcії для нового альбому: гарячі знімки

Так, у мережі з'явились нові знімки оголеної Крістіни Агілери. Артистка грайливо прикрила груди руками, та вкрила своє тіло хутром. Співачка, поставши перед користувачами Instagram в дуже пікантному образі, показала свої недоліки фігури.

Я можу не бути ідеальною, але принаймні не підробка,

– написала вона.

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 21 Сер 2018 р. о 4:07 PDT

Раніше Крістіна Агілера показала провокативну зйомку, в якій вона обрала досить сексуальну позу на кріслі. Позувала артистка на фоні образу Богородиці.

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 11 Сер 2018 р. о 7:18 PDT