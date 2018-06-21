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Крістіна Агілера взяла участь у звабливій фотосеcії для нового альбому: гарячі знімки

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Крістіна Агілера знялась у сексуальній фотосесії
Крістіна Агілера знялась у сексуальній фотосесії / Фото із соцмереж

Американська поп-діва Крістіна Агілера приголомшила стильною та сексуальною фотосесією для нового студійного альбому. Відповідні світлини з'явились в мережі.

Минуло 6 років відтоді, коли Крістіна Агілера презентувала результати своєї творчої роботи. Після тривалої паузи артистка все ж повернулась на велику сцену та вже здивувати прихильників новим альбомом з назвою "Liberation", що в перекладі означає звільнення. 

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Для обкладинки музичної новинки співачка знялась у звабливій фотосесії, результати якої вже з'явились у мережі. Крістіна Агілера постала перед камерою у досить провокативних образах. Артистка приміряла прозорі речі та навіть оголилась. 

Відомо, що автором сексуальних світлин був знаменитий фотограф Мілан Зрнич. Лос-анджелеський митець зумів показати Крістіну Агілеру звабливою, сексуальною та ніжною. Варто зазначити, що як кольорові, так і чорно-білі фото співачки виглядали ефектно. 

Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера


Спокуслива фотосесія Крістіни Агілери


Зваблива Крістіна Агілера


Сексапільна фотосесія Крістіни Агілери


Фото митця з Лос-Анджелеса

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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