Крістіна Агілера взяла участь у звабливій фотосеcії для нового альбому: гарячі знімки
Американська поп-діва Крістіна Агілера приголомшила стильною та сексуальною фотосесією для нового студійного альбому. Відповідні світлини з'явились в мережі.
Минуло 6 років відтоді, коли Крістіна Агілера презентувала результати своєї творчої роботи. Після тривалої паузи артистка все ж повернулась на велику сцену та вже здивувати прихильників новим альбомом з назвою "Liberation", що в перекладі означає звільнення.
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Для обкладинки музичної новинки співачка знялась у звабливій фотосесії, результати якої вже з'явились у мережі. Крістіна Агілера постала перед камерою у досить провокативних образах. Артистка приміряла прозорі речі та навіть оголилась.
Відомо, що автором сексуальних світлин був знаменитий фотограф Мілан Зрнич. Лос-анджелеський митець зумів показати Крістіну Агілеру звабливою, сексуальною та ніжною. Варто зазначити, що як кольорові, так і чорно-білі фото співачки виглядали ефектно.
Співачка Крістіна Агілера
Спокуслива фотосесія Крістіни Агілери
Зваблива Крістіна Агілера
Сексапільна фотосесія Крістіни Агілери
Фото митця з Лос-Анджелеса