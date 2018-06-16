Крістіна Агілера заспівала в метро Нью-Йорка: курйозне відео

Американська співачка та акторка Крістіна Агілера вирішила зробити сюрприз для жителів Нью-Йорка. Мов агент під прикриттям артистка вбрала великий капелюх, перуку та окуляри, тому ніхто зі слухачів навіть не підозрював, що перед ними виступає зірка.

Після 6 років творчої паузи Крістіна Агілера знов вирішила підкорювати світ своїм талантом. Зірка вже записала новий альбом Liberation та дає численні інтерв'ю щодо подальших планів. Та для привернення уваги до себе артистка зробила несподіваний міні-концерт. Для цього Крістіна Агілера обрала незвичне місце – звичайну станцію метро в Нью-Йорку.

Читайте також: Крістіна Агілера випустила відвертий відеокліп на пісню "Accelerate": відео 18+

Підтримав авантюрну ідею співачки популярний телеведучий Джиммі Феллон, який зіграв на гітарі. Обидві знаменитості вділи звичайні речі, щоб не виділятись з натовпу. Аби їх не впізнали, артистка та телеведучий оділи перуки та окуляри. Окрім цього, Крістіна Агілера покрасувалась перед американцями в чималому капелюсі.



Крістіна Агілера заспівала в метро

Варто зазначити, що впізнати зірку було неможливо. "Сценічне" вбрання повністю закривало обличчя Крістіни Агілери.

Читайте також: Співачка Крістіна Агілера зробила відверту заяву про стосунки з геєм

Розпочали знаменитості виступ з відомої пісні Арети Франклін – "Freedom". Через кілька хвилин перед зірковими музикантами зібрався натовп людей, який знімав виступ на камери мобільних телефонів та вражено слухав неймовірний спів Крістіни Агілери. Одразу після виконання пісні телеведучий зняв перуку та зізнався, що він Джиммі Феллон. Одразу після цього він представив Крістіну Агілеру, яка теж показала своє обличчя. Ошелешений натовп вибухнув оваціями.

Наостанок зірки зіграли ще одну пісню – "Fighter" з альбому артистки. Люди із захватом слухали та підспівували Крістіні Агілері.

Дивіться відео міні-концерту Крістіни Агілери в метро Нью-Йорка: