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Крістіна Агілера знялася без макіяжу для обкладинки журналу: фото

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Крістіна Агілера для Paper
Крістіна Агілера для Paper

Популярна співачка Крістіна Агілера показала вміння змінювати у новій зйомці для журналу Paper. Крістіна позувала фотографу Зої Гроссман як без макіяжу, так і з ним.

Для обкладинки Агілера постала перед камерою без косметики: на кадрі добре помітні веснянки зірки.

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37-річна Агілера хоч і знялася без косметики, але фото добряче відредаговані – на фото непомітно навіть мімічних зморшок зірки

Інші знімки фотосесії – різноманітні, які показують "трансформацію" Агілери.

"Я завжди любила експериментувати, обожнювала театр і можливість створювати сюжетну лінію, грати персонажа на сцені або у відео. За своєю природою я виконавець... Мені необхідний рух: бути художником, створювати і змінюватися", – сказала співачка в інтерв'ю.

Зірка вважає, що індустрія моди та краси зараз рухається в правильному напрямку, тобто стандарти краси стають "інклюзивнішими", і нема сенсу цьому опиратися.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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