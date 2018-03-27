Крістіна Агілера знялася без макіяжу для обкладинки журналу: фото

Популярна співачка Крістіна Агілера показала вміння змінювати у новій зйомці для журналу Paper. Крістіна позувала фотографу Зої Гроссман як без макіяжу, так і з ним.

Для обкладинки Агілера постала перед камерою без косметики: на кадрі добре помітні веснянки зірки.

Читайте також: Даша Астаф’єва здивувала незвичними оголеними фото в Instagram (18+)

37-річна Агілера хоч і знялася без косметики, але фото добряче відредаговані – на фото непомітно навіть мімічних зморшок зірки

Інші знімки фотосесії – різноманітні, які показують "трансформацію" Агілери.

"Я завжди любила експериментувати, обожнювала театр і можливість створювати сюжетну лінію, грати персонажа на сцені або у відео. За своєю природою я виконавець... Мені необхідний рух: бути художником, створювати і змінюватися", – сказала співачка в інтерв'ю.

Зірка вважає, що індустрія моди та краси зараз рухається в правильному напрямку, тобто стандарти краси стають "інклюзивнішими", і нема сенсу цьому опиратися.