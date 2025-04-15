Бронювання від мобілізації: чому підприємствам слід тримати руку на пульсі

З початку цього року перед багатьма роботодавцями постало питання: чи відповідатимуть вони новим критеріям критичності й галузевої важливості, щоб мати можливість бронювати своїх працівників. У цій колонці розберемо найважливіші нюанси законодавства.

Внесення до Єдиного переліку органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов'язаних із грудня 2024 року регулюється урядовою Постановою №76. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Для розуміння системи визнання критичності є три рівні: загальнодержавний, відомчий (галузевий) та місцевий. Загальнодержавні критерії визначаються в уже згаданій постанові і проти минулого року суттєво не змінилися. Вони досі стосуються великих підприємств, підприємств критичної сфери й резидентів "Дія.Сіті". Так само збереглися вимоги щодо високого рівня заробітних плат (не нижче мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5) і відсутності боргів з податків.

Для більшості звичайних бізнесів реальнішими для виконання є критерії важливості для галузі, що їх розробили відповідні міністерства чи відомства, а також – критерії важливості для громади, які визначають ОВА. Тому пропоную зосередитися на них.

Загалом певний бізнес може розглядати як критерії важливості від ОВА, так і від декількох міністерств водночас, якщо компанія за видом своєї діяльності підпадатиме під регулювання того чи того відомства.

Наразі ми маємо понад три десятки наказів міністерств і відомств щодо критеріїв визнання важливості для галузі, а також розпорядження всіх обласних військових адміністрацій.

Різноманітність наказів та розпоряджень

Розгляньмо з юридичного погляду накази міністерств і відомств, а також розпорядження ОВА щодо встановлення критерії критичності та важливості для територіальної громади.

У наказі ми зазвичай бачимо перелік суб'єктів, на яких він поширюється, перелік умов, яким мають відповідати підприємства, а також – визначення результату, якого варто очікувати в разі виконання умов.

Звернімо увагу на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 10 грудня 2024 року №4282, за яким визначаються щонайменше два критерії критичності із чотирьох:

певний обсяг угідь (не менше 500 гектарів / 50 гектарів садів) або річний дохід не менше 20 мільйонів гривень, або сплачені податки за попередній квартал не менше як 324 тисячі гривень; чітко визначені види діяльності бізнесу згідно КВЕД; перебування у сфері управління Мінагро; бути на 100% акцій (часток) державними.

До того ж під дію наказу можуть потрапити не тільки агровиробники, а й складські бізнеси та підприємства з перероблення агарної продукції, а також торгівлі агропродукцією.

Загалом щодо критеріїв для бізнесу наказ більш-менш зрозумілий.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій наказом №67 від 7 лютого 2025 року також визначилось із галузевими критеріями критичності. Тут у тексті – жодних вимог щодо обсягів річних доходів чи сплати податків і достатньо відповідності одному із зазначених критеріїв.

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Якщо лишити поза увагою підприємства, які належать до сфери управління Мінкульту та вказані майже прямо (наприклад ті, що мають статус "національний"), то для бізнесу можуть бути важливими такі критерії:

діяльність у сфері культури та креативних індустрій;

реалізація упродовж попереднього року щонайменше двох проєктів зі створення національного культурного й креативного продукту в Україні або за кордоном (зокрема національні стенди й павільйони, виставки, фестивалі, гастролі, концерти тощо);

при цьому такі суб'єкти зареєстровані на території України не пізніше 1 січня 2022 року та здійснюють основну економічну діяльність за видами, які належать до креативних індустрій, згідно з переліком.

Ще більше досить широких критеріїв критичності у сфері інформаційної діяльності (окрім єдиних новин і парламентського мовлення) затвердив Мінкульт у наказі №67. Так само достатньо відповідати хоча б одному критерію, наприклад:

забезпечувати діяльність іноземних медіа;

бути провайдером аудіовізуальних сервісів (загальнонаціональна категорія), що діють на підставі ліцензії провайдера програмної послуги або реєстрації суб'єкта у сфері медіа та мають щонайменше 50% програм вітчизняного виробництва;

бути внесеним до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції та забезпечувати виготовлення шкільних підручників;

надавати послуги з дослідження телевізійної аудиторії з використанням власної ТВ панелі;

друковані медіа, які поширюються на прифронтових й деокупованих територіях України.

У Києві визначили 19 критеріїв важливості. Достатньо відповідати одному, щоб підприємство мало підстави для бронювання працівників. Проте в кожному з критеріїв є власні підкритерії. Підприємство має відповідати хоча б двом із трьох вказаних або двом – із двох.

Здається досить заплутаним, тим паче, що для кожного пункту такі критерії різні, де має бути ліцензія на діяльність, а де – певна сума сплачених податків.

Серед тих бізнесів, які можуть визнати важливими, наприклад, зазначається оптова торгівля агропродукцією (овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти), але такий бізнес має відповідати відразу трьом умовам:

обсяг реалізації за попередній рік має становити понад 30 мільйонів гривень; має бути відповідний КВЕД; розмір середнього нарахованого податку на доходи фізосіб за останні пів року повинен становити щонайменше 3600 гривень.

У Львівській області підприємство визнається важливим для територіальної громади за умови відповідності як мінімум двом критеріям, всього їх – десять. Серед можливих альтернативних критеріїв – сплата податків до бюджету громади на певному рівні (не менше ніж) та рівень доходу:

0,5% суми бюджету тергромади, якщо індекс податкоспроможності громади дорівнює або є більшим за 1;

1% суми бюджету тергромади, якщо індекс податкоспроможності громади становить від 0,5 до 0,999;

1,5% суми бюджету тергромади, якщо індекс податкоспроможності громади становить 0 до 0,499;

обсяг доходів підприємства за попередній рік становить не менше 80 мільйонів гривень.

Також є критерії щодо кількості працевлаштованих, критерії для агропідприємств і для компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Підприємствам треба стежити за ситуацією

Побіжний простий аналіз засвідчує, що критерії важливості для громади й критичності для галузі не систематизовані та не уніфіковані. До них постійно вносять зміни, які важливо відстежувати, адже від зміни цифри чи додавання виду діяльності може залежати визнання бізнесу критичним.

Також ми бачимо, що один і той самий бізнес матиме можливість обирати, за яким критерієм від якого міністерства чи ОВА подавати документи для визнання критично важливим.

Наприклад, агрокомпанія, яка має активи в різних областях, отримує теоретичну можливість обирати шлях визнання критичності через міністерство чи відповідні ОВА. У таких випадках важливо зрозуміти, вимоги яких критеріїв компанія здатна виконати швидше й ефективніше.

Якщо шлях обраний і потрібні документи подані, то в позитивному випадку компанію внесуть до переліку підприємств для бронювання військовозобов'язаних, відтак можна починати бронювання через Дію.

Якщо цей етап здається останнім, то це тільки здається. Слід постійно моніторити зміни документів, на підставі яких було отримано статус критичності й важливості. Адже проста зміна правила щодо відповідності не одному, а двом критеріям може означати втрату критичності. Також слід розуміти, що наявність заброньованих працівників може означати перевірку правильності ведення військового обліку на підприємстві. Такі перевірки вповноважений робити ТЦК.