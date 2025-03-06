Критично все, – Катков спрогнозував, якого озброєння США насамперед бракуватиме Україні

США призупинили постачання військової допомоги Україні. Це стосується навіть пакетів американського озброєння, яке вже перебувало в Польщі і чекало на відправку до нашої країни. Також на паузу поставлена передача розвідданих Києву. Наслідки цих дій Білого дому Україна відчує доволі швидко.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зазначивши, що з усієї зброї, яку Україна використовує на полі бою, приблизно 30% – американська. Ще близько 30% – європейське озброєння і приблизно 40% – зброя українського виробництва.

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Неможливо безболісно замінити

Катков зауважив, що 30% – це величезний обсяг озброєння, без якого може залишитись Україна. Його неможливо безболісно замінити.

Ми ніколи не говорили про те, що маємо настільки багато зброї, що нам її немає куди дівати. Ми завжди говорили про те, що нам її бракує. А тепер потрібно ще й відмінусувати певну частину американського озброєння,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Насамперед йдеться про боєприпаси – не про конкретні зразки озброєння, а про підтримку можливості використання вже переданих Україні зразків.

Найперше Сили оборони зіткнуться з браком ракет для систем ППО Patriot. Тому що це американська система, до якої потрібні американські ракети, що виробляються лише у США.

"Окрім США, ракети для Patriot PAC-3 MSE вробляє тільки Японія, але лише 30 одиниць на рік. А у Європі почнуть виробляти ракети GEM-T до Patriot у найкращому випадку лише у 2026 році. Така саме ситуація з ракетами до NASAMS – AIM-9 та AIM-120, які використовують винищувачі F-16. До них усе озброєння – також американське", – сказав Катков.

Зверніть увагу! Важливо розуміти, що багато європейського озброєння також використовує американське обладнання. Наприклад, виробник норвежського NASAMS заявив, що буде інтегрувати до цього ЗРК українські ракети. В Норвегії зрозуміли, за словами Олега Каткова, що з таким партнером як США краще не сідати за один стіл і потрібно шукати йому альтернативу.

Може скластися критична ситуація

Також може виникнути проблема з боєприпасами калібру 155 міліметрів до артилерійських систем. США щороку передавали Україні таку зброю у кількості 1 мільйона одиниць. Катков нагадав, що ініціатива Європи надати Україні таку ж кількість боєприпасів за рік закінчилась тим, що вона наскребла 1 мільйон снарядів за півтора року.

Критична ситуація може скластися, якщо припиниться виділення всієї військової допомоги Україні з боку США, зокрема тої, що була погоджена за каденції Джозефа Байдена,

– підкреслив Олег Катков.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США відзначив, що на 2025 рік він, мовляв, не має апетиту виписувати довгі чеки Україні. Тому, як зауважив головний редактор Defence Express, було зрозуміло ще до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа 28 лютого, що нова адміністрація Білого дому не буде передавати нове озброєння Києву.

Зазначимо, що за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, через припинення військової допомоги з боку США, найвразливішою стане українська ППО. Так, імовірно, виникнуть проблеми з американськими системами Patriot. Проте Україні можуть надати італійські та французькі SAMP/T, які працюють проти балістики. За його словами, ракети до цих систем виготовляють у Європі, але їх недостатньо на озброєнні ні в України.