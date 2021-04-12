Вплив Китаю: критик Путіна Піонтковський пояснив, чому Україна важлива для США

Для США суперництво з Китаєм є важливіше, ніж Європа та Україна. Саме це впливає на ставлення Штатів до агресії Росії проти нашої держави.

Китай кидає США цивілізаційний, економічний та навіть військовий виклик. Про це заявив російський математик, публіцист, аналітик та критик путінського режиму Андрій Піонтковський.

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Чому Україна така важлива для США, на думку Піонтковського

Публіцист зауважив, що США працюють над системою безпеки в індо-тихоокеанському регіоні. Для цього процесу об'єднують союзників, які протистоять експансії Китаю: Індію, Японію, Австралію, Південну Корею.

Якщо якийсь пітерський гопник може захоплювати країни, значить ніякого НАТО, ніякої системи безпеки в Європі не існує. Це – перше і, можливо, не найголовніше для США,

– заявив Піонтковський.

Відтак, продовжив аналітик, якщо Володимир Путін здійснює в Європі безкарну агресію, то довіра до США в Азії обнуляється. Такий стратегічний вакуум відкриває дорогу Китаю для експансії.

За словами критика, китайці добре розуміють ситуацію. Тому вони посилено підштовхують Росію до розпалювання конфлікту з Україною.

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