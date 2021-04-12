Вплив Китаю: критик Путіна Піонтковський пояснив, чому Україна важлива для США

Для США суперництво з Китаєм є важливіше, ніж Європа та Україна. Саме це впливає на ставлення Штатів до агресії Росії проти нашої держави.
Джерело:"Українська правда"
Китай кидає США цивілізаційний, економічний та навіть військовий виклик. Про це заявив російський математик, публіцист, аналітик та критик путінського режиму Андрій Піонтковський.
Важливо Кремль хоче капітуляції України, – критик Путіна Піонтковський про загрозу масштабної війни
Чому Україна така важлива для США, на думку Піонтковського
Публіцист зауважив, що США працюють над системою безпеки в індо-тихоокеанському регіоні. Для цього процесу об'єднують союзників, які протистоять експансії Китаю: Індію, Японію, Австралію, Південну Корею.
Якщо якийсь пітерський гопник може захоплювати країни, значить ніякого НАТО, ніякої системи безпеки в Європі не існує. Це – перше і, можливо, не найголовніше для США,
– заявив Піонтковський.
Відтак, продовжив аналітик, якщо Володимир Путін здійснює в Європі безкарну агресію, то довіра до США в Азії обнуляється. Такий стратегічний вакуум відкриває дорогу Китаю для експансії.
За словами критика, китайці добре розуміють ситуацію. Тому вони посилено підштовхують Росію до розпалювання конфлікту з Україною.
Підтримка США для України: останні новини
- Коли Росія почала стягувати військову техніку до кордону з Україною, США висловили нам підтримку.
- Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Штати не залишать Україну наодинці, якщо Росія почне наступ. Америка навіть привела свою армію в Європі у повну бойову готовність.
- До слова, президент Джо Байден також запевнив Володимира Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки. Вони майже годину спілкувалися телефоном 2 квітня.