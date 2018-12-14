Кривава стрілянина у Страсбурзі: поліція затримала 7 осіб

У Франції вночі, 13 грудня, затримали ще двох осіб з оточення Шаріфа Шекката, який влаштував теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

Про це повідомило видання Le Figaro.

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Поліція Франції наразі утримує під вартою сімох підозрюваних з оточення страсбурзького стрілка. Серед них є чотири члени родини, а також – три особи з близького оточення нападника.

За словами французького прокурора Ремі Хейца, розслідування буде продовжено для виявлення потенційних спільників, які, можливо, допомагали Шекатту в підготовці нападу.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.