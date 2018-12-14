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      Кривава стрілянина у Страсбурзі: поліція затримала 7 осіб

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      Кривава стрілянина у Страсбурзі
      Кривава стрілянина у Страсбурзі / Фото з відкритих джерел

      У Франції вночі, 13 грудня, затримали ще двох осіб з оточення Шаріфа Шекката, який влаштував теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

      Про це повідомило видання Le Figaro.

      Читайте також: Стрілянина у Страсбурзі: ІДІЛ назвала стрілка "своїм солдатом"

      Поліція Франції наразі утримує під вартою сімох підозрюваних з оточення страсбурзького стрілка. Серед них є чотири члени родини, а також – три особи з близького оточення нападника.

      За словами французького прокурора Ремі Хейца, розслідування буде продовжено для виявлення потенційних спільників, які, можливо, допомагали Шекатту в підготовці нападу.

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.

      Теги: Новини Франції Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Жертви Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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