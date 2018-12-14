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      Кровавая стрельба в Страсбурге: полиция задержала 7 человек

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      Кровавая стрельба в Страсбурге
      Кровавая стрельба в Страсбурге / Фото из открытых источников

      Во Франции ночью, 13 декабря, задержали еще двух человек из окружения Шерифа Шека, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге.

      Об этом сообщило издание Le Figaro.

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      Полиция Франции пока удерживает под стражей семерых подозреваемых из окружения страсбургского стрелка. Среди них есть четыре члена семьи, а также – три человека из близкого окружения нападавшего.

      По словам французского прокурора Реми Хейца, расследование будет продолжено для выявления потенциальных сообщников, которые, возможно, помогали Шеку в подготовке нападения.

      Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.

      Теги: Криминальные новости Полиция Жертвы Стрельба в Страсбурге 11 декабря Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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